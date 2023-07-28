О чем президент Владимир Путин говорил с гостями саммита «Россия – Африка» в первый день форума

Если взглянуть на статистику российской торговли с Африкой, то РФ значительно больше экспортирует, чем импортирует, отмечает Кортунов: «Это надо менять. У нас, мне кажется, остаются довольно устаревшие представления о том, что Африка может нам дать. Африканский средний класс растет, значит, растет потребление и растет внутренний рынок. И возможно, об этом говорить преждевременно, но постепенно мастерская мира, которой была Восточная Азия последние десятилетия, начнет перемещаться в Африку. По крайней мере, некоторые предпосылки к этому имеются – демографические, инфраструктурные, логистические». Но остается вопрос с политической нестабильностью в Африке, указывает он. К примеру, на пленарной сессии Ассумани напомнил о перевороте в Нигере, который происходит прямо в дни саммита в Петербурге.