О чем президент Владимир Путин говорил с гостями саммита «Россия – Африка» в первый день форума

О чем президент Владимир Путин говорил с гостями саммита «Россия – Африка» в первый день форумаНа него прибыли делегации 49 из 54 африканских стран
Первым в день открытия Владимир Путин провел разговор с президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом в составе делегаций. Президент России говорил о том, что Россия остается надежным поставщиком продовольствия в Африку – в 2022 г. российский экспорт составил $4,7 млрд.
А Ассумани сделал акцент на том, что встреча позволяет обсудить вопросы Африки и региональные вопросы, которые должны развиваться «в интересах всего мира»: «Ведь Россия – мировая держава». Один из важнейших вопросов, по его словам, – это безопасность, и в этой части есть внутриафриканские проблемы, но и на проблему между Россией и Украиной африканские страны не закрывают глаза: «С обеими странами у нас есть партнерские отношения».
Последствия конфликта отражаются на всем мире, в том числе на Африке, добавил Ассумани и призвал попытаться найти решение, которое бы удовлетворило Украину, Россию и Африку. Махамат также затронул тему Украины, поскольку Африка «сталкивается с проблемами, вызванными отсутствием стабильности, но мы имеем дело и с продовольственным кризисом», который частично вызван конфликтом между Россией и Украиной.
Главным же мероприятием первого дня стало пленарное заседание с участием Путина, Ассумани, председателя совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикта Орамы, президента Нового банка развития Дилмой Русеф и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Путин на нем говорил о росте товарооборота России и африканских стран.
В 2022 г. показатель составил $18 млрд, а с начала 2023 г. вырос на 35%. Также он говорил о взаимодействии в энергетической сфере, о необходимости расчетов в национальных валютах, о необходимости формирования единого информационного пространства России и Африки, планах открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов и предложении создать на континенте школы, где будут изучать русский язык.
Говорил Путин (как и в своей статье накануне саммита) и о зерновой сделке. Он снова упомянул, что после подписания соглашения в июле 2022 г. с Украины было вывезено 32,8 млн т зерна, из которых более 70% поступило в страны с высоким уровнем доходов.
На Эфиопию, Судан, Сомали и другие пришлось менее 3% от общего объема – меньше 1 млн т, отметил Путин. Он подчеркнул, что Россия готова как на безвозмездной, так и на коммерческой основе заместить поставки продовольствия в страны Африки.
«Чтобы быть конкретным, скажу, что мы будем готовы в ближайшие 3–4 месяца предоставить безвозмездно Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 т зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», – заявил он.
После пленарного заседания Путин провел несколько двусторонних встреч. Сначала встречи прошли с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси и президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе. Ньюси Путин напомнил, что контакты со страной не прекращаются: в мае 2023 г. в Мапуту приезжал глава МИДа Сергей Лавров, а в июле – секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Ньюси же поблагодарил за «поддержку, которую мы получили, – избрание в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН». Что касается Бурунди, то Путин заявил, что Россия рассматривает эту страну как «надежного партнера».
Он особо отметил взаимодействие в сфере здравоохранения – к примеру, по линии минздравов двух стран было подписано соглашение о создании российско-бурундийского центра изучения инфекционных болезней. «С удовлетворением отмечаем и рост интереса бурундийцев к изучению русского языка, – заявил Путин. – 15 мая на базе факультета иностранных языков Университета Бурунди состоялось открытие кабинета русского языка».
Ндайишимийе же особенно поблагодарил Путина за обещание передать 100 000 т удобрений и выразил надежду, что это произойдет как можно быстрее. А кроме того, поднял тему украинского конфликта, сказав, что Бурунди придерживается мирных способов урегулирования конфликтов, поэтому Бурунди считает, что разногласия между Россией и Украиной могут быть мирно разрешены с помощью переговоров.
Затем у президента России по протоколу был завтрак, который, правда, начался уже после 15.00, с руководителями региональных организаций Африки, среди которых Африканский союз, Новое партнерство в интересах развития Африки, Восточноафриканское сообщество, Союз арабского Магриба и др. Здесь Путин говорил о том, что Евразийский экономический союз готов сотрудничать с африканскими структурами – и прежде всего с Афросоюзом.
Он также подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы Афросоюз присоединился как полноправный участник к G20. «Рассчитываем, что решение на этот счет будет, в том числе и при нашей поддержке, принято «двадцаткой» уже в сентябре на саммите в Дели», – сказал он.
Затем у президента было еще две двусторонних встречи – с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и президентом Уганды Йовери Мусевени. На этих двух встречах также обсуждались вопросы того, что Россия готова развивать политический диалог (например, «Единая Россия» сотрудничает с Зимбабвийским африканским национальным союзом), помогать в подготовке кадров (в вузах России учится 1200 студентов из Зимбабве), развивать здравоохранение (Россия передала Уганде мобильную лабораторию для тестирования на инфекции), а также духовную сферу (РПЦ планирует построить в Уганде духовный центр).
Зимбабвийский президент же просил новых российских инвесторов, говорил о поддержке спецоперации на Украине, а также критиковал санкции против России, напомнив, что в отношении Зимбабве санкции действуют уже более 20 лет, особо осудив при этом запрет на продажу российских алмазов на зарубежных рынках.
А Мусевени много говорил про борьбу с антиколониализмом и о том, как в свое время Советский Союз помогал в этом странам Африке. Он подчеркнул, что одним из аспектов неоколониализма же является то, что Африка занимается производством только сырья, при этом практически не получая от этого средств. По его словам, объем кофейного рынка в мире – $460 млрд, при этом производящие кофе страны получают лишь $25 млрд, а на Африку приходится лишь $2,4 млрд.
«Россия – Африка» проходит в «Экспофоруме», где 1,5 месяца назад был Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Но картина пестрее. Стенд Рязанской области на саммите соседствует с картинами женщин из Африки в ярких нарядах. Гостей в таких платьях много и на самом форуме. А стенд «Ростеха», где выставляются российские автоматы, соседствует со стендом «Агроэкспорта» с витринами, полными продовольственных товаров.
Перед самим «Экспофорумом», правда, вновь проходит выставка российских автомобилей. И если на ПМЭФе глава Сбербанка Герман Греф пытался завести российскую Lada Aura – правда, неудачно (в отличие от министра финансов Антона Силуанова), то на «России – Африке» гости интересовались, сколько стоит Lada Granta и есть ли у них автоматическая коробка передач.
«Будет в 2025 г.», – пообещал один из сотрудников.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал «Ведомостям», что очень важно, чтобы не только Россия, но и ЕАЭС плотнее взаимодействовал с Африкой. А помощник президента Андрей Фурсенко, который участвует на саммите в нескольких сессиях, заявил, что сейчас главнейший вопрос – это подготовка кадров.
«Все меняется, меняется экономика, технологии, сама жизнь. И сейчас нужны кадры для того, чтобы смотреть на все под другим углом, нужны люди с новым подходом», – говорит Фурсенко. Он также отмечает и важность продовольственной безопасности. «У России уникальный опыт: за 20 лет – от чистого импортера в важнейшего экспортера, и тут у нас можно поучиться», – говорит он.
Основные проблемы, которые стоят перед Африкой сейчас и которые были в центре выступления президента России, – это проблемы продовольственной безопасности и безопасности в целом, подтверждает научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки Рахимбек Бобохонов. Россия в состоянии помочь в решении этих проблем за счет гуманитарной помощи, коммерческих поставок зерна и сотрудничества в сфере безопасности с некоторыми странами континента. Африка – это громадный рынок сбыта товаров и услуг, но она требует также помощи в осуществлении гуманитарных проектов. Дополнительные трудности создает необходимость строительства инфраструктуры – дорог, в том числе железных, и трубопроводов, особенно для тех стран, которые не имеют выхода к морю. Российские инициативы в этом направлении, уверен эксперт, будут весьма привлекательны для африканских государств.
Лучшим транспортно-логистическим центром на восточном побережье Африки, о полезности которого говорил Путин, является порт Асэб в Эритрее, развитию которого уделял внимание еще СССР, считает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. Он находится около одного из самых оживленных мировых морских путей через Красное море в Индийский океан и предоставляет самый короткий доступ к Эфиопии, продолжает эксперт. По его мнению, стоит обратить внимание на беспрецедентную активизацию российско-эритрейских контактов: в этом году страну сначала посетил Лавров, затем в июне президент Эритреи Исайяс Афеворк совершил визит в Москву, а в эти дни посетил форум «Россия – Африка» для встречи с Путиным.
Эритрея, как и Эфиопия, находятся в зоне рискованного земледелия и, несмотря на все усилия, каждые восемь лет там происходит сильная засуха, поэтому помощь зерном из России для этой страны весьма ценна, заключает эксперт. Помощь поставками зерна Сомали со стороны России – это жест в адрес Африканского союза, который очень обеспокоен ситуацией в этой стране после вывода африканского миротворческого контингента, говорит Шеповаленко. Что касается помощи другим странам, то она должна быть увязана с будущими российскими экономическими интересами. Россия не должна наступать на старые советские грабли и помогать бесплатно на идеологической основе, говорит он.
«Наша задача должна заключаться в том, чтобы выстраивать равноправные взаимовыгодные отношения, которые не были бы репликой тех контактов, которые Москва имела с африканскими странами в эпоху Советского Союза», – говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Поэтому отношения между Россией и африканскими странами должны основываться на взаимном интересе и взаимной выгоде, указывает эксперт: «Но ожидания, конечно, присутствуют – о том, что Россия поможет, вложится, предоставит помощь, в том числе продовольственную».
Картина саммита
Саммит проходит в «Экспофоруме», где 1,5 месяца назад был Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Правда, различия между двумя мероприятиями сильны. На «России – Африке» стенд Рязанской области соседствует с картинами женщин из Африки в ярких нарядах. Гостей в таких платьях много и на самом форуме. А стенд «Ростеха», где выставляются российские автоматы, соседствует со стендом «Агроэкспорта» с витринами, полными продовольственных товаров. Перед самим «Экспофорумом», правда, вновь проходит выставка российских автомобилей. И если на ПМЭФе глава Сбербанка Герман Греф пытался завести российскую Lada Aura – правда, неудачно (в отличие от министра финансов Антона Силуанова), то на «России – Африке» гости интересовались, сколько стоит Lada Granta и есть ли у них автоматическая коробка передач. «Будет в 2025 г.», – пообещал один из сотрудников.
В каких-то сферах Россия является конкурентоспособной, отмечает он, к примеру в телекоммуникациях и городском планировании: «У африканских стран нет ресурсов для развития собственных сетей, и решения российских компаний могут быть, наверное, интересными. Кроме того, ближайшие 50 лет мегаполисы будут развиваться главным образом в Африке. Здесь опыт городского планирования Москвы или других городов может быть востребован».
Думаю, для нас важно сделать так, чтобы программы сотрудничества не воспринимались как благотворительные, считает Кортунов: «Какие-то программы помощи должны присутствовать (открытие филиалов университетов, бюджетные квоты для студентов), но при этом все-таки будущее не за помощью в традиционном понимании, а за сотрудничеством, от которого выигрывают обе стороны». Продовольственная помощь и поставки удобрений также могут быть частью общероссийской стратегии в отношении Африки, но хотелось бы, чтобы это было не единственным, отмечает он: «Чтобы мы рассматривали Африку не только как объект для оказания помощи, но и в качестве источника своего собственного развития. Это потребует определенных усилий».
Если взглянуть на статистику российской торговли с Африкой, то РФ значительно больше экспортирует, чем импортирует, отмечает Кортунов: «Это надо менять. У нас, мне кажется, остаются довольно устаревшие представления о том, что Африка может нам дать. Африканский средний класс растет, значит, растет потребление и растет внутренний рынок. И возможно, об этом говорить преждевременно, но постепенно мастерская мира, которой была Восточная Азия последние десятилетия, начнет перемещаться в Африку. По крайней мере, некоторые предпосылки к этому имеются – демографические, инфраструктурные, логистические». Но остается вопрос с политической нестабильностью в Африке, указывает он. К примеру, на пленарной сессии Ассумани напомнил о перевороте в Нигере, который происходит прямо в дни саммита в Петербурге.