Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России, трансляцию с празднования Дня военно-морского флота (ВМФ) ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
Президент 30 июля примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Путин обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде и поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ. Мероприятие состоит из морской и наземной составляющих.
В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3000 военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии, сообщали в Кремле.