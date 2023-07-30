Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге

В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3000 военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии, сообщали в Кремле.