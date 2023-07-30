Трамп призвал США ладить с Россией
США необходимо ладить с Россией, поскольку у Москвы больше запасов ядерного оружия, чем у Вашингтона, заявил бывший президент страны Дональд Трамп.
«Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его (президента РФ Владимира Путина. — Прим. ред.) <…> ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» — сказал он на митинге сторонников в Пенсильвании.
По мнению экс-президента, США находятся «в очень глупой и опасной позиции» из-за украинского конфликта. Трамп также подверг критике Белый дом, который выделяет на поддержку Киева «в разы больше Европы» — речь идет о $200 млрд 200 против $25 млрд, уточнил он. Политик на митинге заявил, что в случае своей победы на президентских выборах сможет остановить боевые действия за 24 часа.
11 июля Трамп высказался против поставок кассетных боеприпасов ВСУ, потому что, по его словам, неразорвавшиеся бомбы «будут убивать и калечить» мирное население еще «в течение десятилетий» после окончания боевых действий. По его словам, довод президента США Джо Байдена о дефиците обычных артиллерийских снарядов у США лишь указывает на необходимость «немедленной деэскалации» ситуации на Украине. 30 июня Трамп допустил, что Украине для урегулирования конфликта с Россией придется уступить часть территорий.