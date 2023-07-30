Трамп призвал США ладить с Россией

«Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его (президента РФ Владимира Путина. — Прим. ред.) <…> ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» — сказал он на митинге сторонников в Пенсильвании.