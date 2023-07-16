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Трамп пообещал остановить украинский конфликт в случае победы на выборах президента

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 г. добьется остановки украинского конфликта в течение 24 часов. О своем плане политик рассказал в интервью передаче Sunday Morning Futures на Fox News.

В ходе разговора с журналистами Трамп заявил, что «очень хорошо» знает президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие отношения с обоими. Я скажу Зеленскому – хватит. Тебе нужно заключить сделку», – сказал Трамп.

При этом он добавил, что в случае если Россия не откажется от своих планов, то он пригрозит направить Украине столько оружия, «сколько у нее никогда не было», что, по его мнению, приведет к заключению мирного договора в течение суток.

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Трамп является одним из многих представителей Республиканской партии, которые выступают против продолжения конфликта на Украине. 11 июля он высказался против поставок кассетных боеприпасов ВСУ, потому что неразорвавшиеся бомбы «будут убивать и калечить» мирное население еще «в течение десятилетий» после окончания боевых действий. По его словам, довод президента США Джо Байдена о дефиците обычных артиллерийских снарядов у США лишь указывает на необходимость «немедленной деэскалации» ситуации на Украине. 

30 июня Трамп допустил, что Украине для урегулирования конфликта с Россией придется уступить часть территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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