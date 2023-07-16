Трамп пообещал остановить украинский конфликт в случае победы на выборах президента
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 г. добьется остановки украинского конфликта в течение 24 часов. О своем плане политик рассказал в интервью передаче Sunday Morning Futures на Fox News.
В ходе разговора с журналистами Трамп заявил, что «очень хорошо» знает президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие отношения с обоими. Я скажу Зеленскому – хватит. Тебе нужно заключить сделку», – сказал Трамп.
При этом он добавил, что в случае если Россия не откажется от своих планов, то он пригрозит направить Украине столько оружия, «сколько у нее никогда не было», что, по его мнению, приведет к заключению мирного договора в течение суток.
Трамп является одним из многих представителей Республиканской партии, которые выступают против продолжения конфликта на Украине. 11 июля он высказался против поставок кассетных боеприпасов ВСУ, потому что неразорвавшиеся бомбы «будут убивать и калечить» мирное население еще «в течение десятилетий» после окончания боевых действий. По его словам, довод президента США Джо Байдена о дефиците обычных артиллерийских снарядов у США лишь указывает на необходимость «немедленной деэскалации» ситуации на Украине.
30 июня Трамп допустил, что Украине для урегулирования конфликта с Россией придется уступить часть территорий.