ЮАР заявила о желании сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности

Для ЮАР важно, чтобы вопросы кибербезопасности обсуждались «именно с каким-то государством, а не с частными компаниями», добавил Пу. По его мнению, на республику смотрят как на «лучшую страну, в которую можно было бы инвестировать», однако если она не сможет обеспечить свою безопасность, то страна рискует подорвать отношения других африканских государств с миром. Например, по его данным, Руанда «попала под полный контроль Великобритании».