ЮАР заявила о желании сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности
ЮАР планирует развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности, сообщил в интервью ТАСС советник президента республики по кибербезопасности Джозеф Пу на полях саммита «Россия – Африка».
«История отношений с Москвой, с Россией играет очень важную роль. Нам еще предстоит развить наши отношения. Мы бы хотели и будем плотно заниматься вопросами кибербезопасности сообща с правительством, с правительством в Москве, с которым можно вести диалог и выстраивать отношения, чтобы решить стоящие перед нами проблемы», – сказал он.
Для ЮАР важно, чтобы вопросы кибербезопасности обсуждались «именно с каким-то государством, а не с частными компаниями», добавил Пу. По его мнению, на республику смотрят как на «лучшую страну, в которую можно было бы инвестировать», однако если она не сможет обеспечить свою безопасность, то страна рискует подорвать отношения других африканских государств с миром. Например, по его данным, Руанда «попала под полный контроль Великобритании».
Советник президента заявил о необходимости нанимать людей, которых мы можно было бы отправить за границу изучать вопросы кибербезопасности. «А если получится создать возможности для обучения внутри нашей страны, это позволит нам укрепить свои позиции, расширить технологический потенциал в киберсреде», – сказал Пу.
Он подчеркнул, что такую задачу ему ставят в правительстве и разведывательном сообществе, и в том числе этот вопрос он приехал обсудить на саммите в РФ.
Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др.