Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой
Президент России Владимир Путин встретился со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер поблагодарил президента ЮАР за участие в организации саммита «Россия – Африка», который прошел с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. «Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между нашими странами становится все более насыщенным и все более разнообразным», – отметил Путин.
По данным президента, в прошлом году товарооборот между странами показал рост на 16,4%. Он отметил, что «абсолютные цифры тоже могли бы быть и больше», но $1,3 млрд «показатель уже достойный».
Рамафоса на встрече с Путиным заявил, что российско-африканский форум «прошел прекрасно». «Он дал замечательные результаты. Принята декларация, которая способствует укреплению отношений между Россией и Африкой. Эти отношения имеют стратегический характер», – отметил лидер ЮАР (цитата по ТАСС).
Путин также выразил уверенность, что саммит БРИКС, председателем которого в этом году является ЮАР, пройдет на «высоком уровне» и заверил, что Россия сделает все «для того, чтобы вам помочь и поддержать вас».
Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 30 июля примет участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге, в нем также будут участвовать четыре лидера африканских стран. Представитель Кремля добавил, что помимо четырех глав африканских стран, в параде примут участие пять представителей государств континента «уровнем пониже», которые также посещали саммит.