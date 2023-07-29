Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой

Российский лидер поблагодарил президента ЮАР за участие в организации саммита «Россия – Африка», который прошел с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. «Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между нашими странами становится все более насыщенным и все более разнообразным», – отметил Путин.