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Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер поблагодарил президента ЮАР за участие в организации саммита «Россия – Африка», который прошел с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. «Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между нашими странами становится все более насыщенным и все более разнообразным», – отметил Путин.

По данным президента, в прошлом году товарооборот между странами показал рост на 16,4%. Он отметил, что «абсолютные цифры тоже могли бы быть и больше», но $1,3 млрд «показатель уже достойный».

Рамафоса на встрече с Путиным заявил, что российско-африканский форум «прошел прекрасно». «Он дал замечательные результаты. Принята декларация, которая способствует укреплению отношений между Россией и Африкой. Эти отношения имеют стратегический характер», – отметил лидер ЮАР (цитата по ТАСС).

Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита

Документ предполагает сотрудничество по широкому спектру вопросов, включая торговлю и безопасность

Путин также выразил уверенность, что саммит БРИКС, председателем которого в этом году является ЮАР, пройдет на «высоком уровне» и заверил, что Россия сделает все «для того, чтобы вам помочь и поддержать вас».

Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 30 июля примет участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге, в нем также будут участвовать четыре лидера африканских стран. Представитель Кремля добавил, что помимо четырех глав африканских стран, в параде примут участие пять представителей государств континента «уровнем пониже», которые также посещали саммит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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