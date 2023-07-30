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Путин пообещал исполнить достигнутые с лидерами стран Африки договоренности

Ведомости

Все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней, и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все о чем договорились, все будем исполнять», – сказал глава государства.

Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др. Кремль также сообщал о переговорах 29 июля с главами ЮАР, Гвинеи, республики Конго и президентами переходных периодов Буркина-Фасо и Мали.

На следующий день некоторые участники саммита по приглашению президента посетили главный военно-морской парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в параде будут участвовать четыре лидера африканских стран. После парада Путин также пригласил иностранных гостей посетить Музей военно-морской славы в Кронштадте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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