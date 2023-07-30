Путин пообещал исполнить достигнутые с лидерами стран Африки договоренности

Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др. Кремль также сообщал о переговорах 29 июля с главами ЮАР, Гвинеи, республики Конго и президентами переходных периодов Буркина-Фасо и Мали.