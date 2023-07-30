Путин пообещал исполнить достигнутые с лидерами стран Африки договоренности
Все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней, и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все о чем договорились, все будем исполнять», – сказал глава государства.
Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др. Кремль также сообщал о переговорах 29 июля с главами ЮАР, Гвинеи, республики Конго и президентами переходных периодов Буркина-Фасо и Мали.
На следующий день некоторые участники саммита по приглашению президента посетили главный военно-морской парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в параде будут участвовать четыре лидера африканских стран. После парада Путин также пригласил иностранных гостей посетить Музей военно-морской славы в Кронштадте.