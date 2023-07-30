Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановившего колонну ВСУ

Бой, о котором идет речь, имел место в Запорожской области у Времевского выступа. Колонна ВСУ, как сообщали военкоры, состояла из двух танков и шести MRAP M1224 MaxxPro. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» отмечал, что бой состоялся ближе к началу украинского контрнаступления. При этом видеозапись боя, полученная с беспилотника, распространилась в сети 29 июля.