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Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановившего колонну ВСУ

Ведомости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж российского танка, который остановил колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в зоне проведения спецопенации.

«Командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой народной республики», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Также он прикрепил видеозапись, на которой видно, как один танк Вооруженных сил России остановил продвижение восьми единиц боевой техники противника.

Бой, о котором идет речь, имел место в Запорожской области у Времевского выступа. Колонна ВСУ, как сообщали военкоры, состояла из двух танков и шести MRAP M1224 MaxxPro. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» отмечал, что бой состоялся ближе к началу украинского контрнаступления. При этом видеозапись боя, полученная с беспилотника, распространилась в сети 29 июля.

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ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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