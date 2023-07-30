Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановившего колонну ВСУ
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж российского танка, который остановил колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в зоне проведения спецопенации.
«Командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой народной республики», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Также он прикрепил видеозапись, на которой видно, как один танк Вооруженных сил России остановил продвижение восьми единиц боевой техники противника.
Бой, о котором идет речь, имел место в Запорожской области у Времевского выступа. Колонна ВСУ, как сообщали военкоры, состояла из двух танков и шести MRAP M1224 MaxxPro. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» отмечал, что бой состоялся ближе к началу украинского контрнаступления. При этом видеозапись боя, полученная с беспилотника, распространилась в сети 29 июля.
ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.