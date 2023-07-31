Путин утвердил увеличение штрафа до 30 000 рублей за неявку в военкомат
Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличает штраф до 30 000 руб. за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
28 июля закон был одобрен Советом Федерации. 25 июля Госдума приняла его в третьем чтении. Проект закона внесла в парламент 1 февраля 2019 г. группа депутатов во главе с первым зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым.
Ранее штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины составлял от 500 до 3000 руб. Согласно новому закону, он будет составлять от 10 000 до 30 000 руб. Документ устанавливает и новые штрафы за уклонение от медицинского обследования – на сумму от 15 000 до 25 000 руб., за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3000 до 5000 руб., за смену места жительства призывником без уведомления военкомата – на сумму от 10 000 до 20 000 руб.
Кроме того, за непредставление в военкомат списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, а также в случае отсутствия оповещения их о повестках, закон устанавливает для должностных лиц штраф от 40 000 до 50 000 руб., для юридических – от 350 000 до 400 000 руб.
Закон также вводит штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Наказание для должностных лиц составит 60 000-80 000 руб., для юрлиц – 400 000-500 000 руб.