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Путин утвердил увеличение штрафа до 30 000 рублей за неявку в военкомат

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличает штраф до 30 000 руб. за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

28 июля закон был одобрен Советом Федерации. 25 июля Госдума приняла его в третьем чтении. Проект закона внесла в парламент 1 февраля 2019 г. группа депутатов во главе с первым зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым.

Ранее штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины составлял от 500 до 3000 руб. Согласно новому закону, он будет составлять от 10 000 до 30 000 руб. Документ устанавливает и новые штрафы за уклонение от медицинского обследования – на сумму от 15 000 до 25 000 руб., за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3000 до 5000 руб., за смену места жительства призывником без уведомления военкомата – на сумму от 10 000 до 20 000 руб.

Кроме того, за непредставление в военкомат списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, а также в случае отсутствия оповещения их о повестках, закон устанавливает для должностных лиц штраф от 40 000 до 50 000 руб., для юридических – от 350 000 до 400 000 руб.

Закон также вводит штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Наказание для должностных лиц составит 60 000-80 000 руб., для юрлиц – 400 000-500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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