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Сенаторы одобрили увеличение штрафа до 30 000 рублей за неявку в военкомат по повестке

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за неявку в военкомат и за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Теперь за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 000 до 30 000 руб. До этого по ст. 21.5 КоАП РФ штраф за неявку составлял от 500 до 3000 руб.

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За непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также в случае отсутствия оповещения их о повестках и необеспечения возможности своевременно явиться по вызову, закон устанавливает для должностных лиц штраф от 40 000 до 50 000 руб., для юридических – от 350 000 до 400 000 руб.

Закон также устанавливает штраф за уклонение от медицинского обследования – на сумму от 15 000 до 25 000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.); за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3000 до 5000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.) За смену места жительства призывником без уведомления в военкомат – на сумму от 10 000 до 20 000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.).

25 июля Госдума приняла этот закон в третьем чтении. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству одобрил его 27 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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