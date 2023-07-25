Госдума приняла поправку о штрафах до 30 000 рублей за неявку в военкомат
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат. Теперь за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 000 до 30 000 руб. До этого по ст. 21.5 КоАП РФ штраф за неявку составлял от 500 до 3000 руб.
Кроме того, поправки устанавливают штрафы за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства — от 1000 до 5000 руб. (сейчас — от 500 до 3000 руб.)
При этом за уклонение от медицинского обследования смогут оштрафовать на сумму от 15 000 до 25 000 руб. (сейчас — от 500 до 3000 руб.); за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета — от 3000 до 5000 руб. (сейчас — от 500 до 3000 руб.). А призывника, который сменил место жительства во время призыва и не сообщил об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 000 до 20 000 руб. (сейчас — от 500 до 3000 руб.).
Законопроект также увеличивает штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также в случае отсутствия оповещения их о повестках и необеспечения возможности своевременно явиться по вызову. Для должностных лиц штраф составит от 40 000 до 50 000 руб., для юридических — от 350 000 до 400 000.
Также предусматривается административная ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. За неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на должностных лиц налагается штраф в размере от 60 000 до 80 000 руб., на юрлиц — от 400 000 до 500 000.
Поправки были внесены в законопроект, который поступил в парламент еще в феврале 2019 г. Прошлая инициатива также увеличивала штрафы, но меньше: за неявку в военкомат по повестке штраф возрастал до 1000–5000 руб.