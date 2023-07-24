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Общество

В Госдуме решили снизить штрафы за неявку в военкомат до 30 000 рублей

Ведомости

Штраф за неявку в военкомат по повестке может составить от 10 000 до 30 000 руб., следует из электронной базы Государственной думы. Ранее предлагалось штрафовать за неявку на сумму от 40 000 до 50 000 руб.

Согласно ст. 21.5 КоАП РФ, штраф за неявку составляет от 500 до 3000 руб.

20 июля комитет Думы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно им, штраф за неявку в военкомат по повестке может составить до 50 000 руб.

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Кроме того, в кодексе может появиться ст. 19.38 КоАП о штрафах за неоказание содействия военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации. Неисполнение обязанности по своевременному оповещению и явке граждан, которые подлежат призыву, будет наказываться штрафами: для должностных лиц – от 60 000 до 80 000 руб., для юрлиц – от 400 000 до 500 000 руб. Такие же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники в соответствии с планами мобилизации.

Поправки были внесены в законопроект, который поступил в парламент еще в феврале 2019 г. Прошлая инициатива также увеличивала штрафы, но меньше: за неявку в военкомат по повестке штраф возрастал до 1000–5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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