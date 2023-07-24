В Госдуме решили снизить штрафы за неявку в военкомат до 30 000 рублей

Кроме того, в кодексе может появиться ст. 19.38 КоАП о штрафах за неоказание содействия военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации. Неисполнение обязанности по своевременному оповещению и явке граждан, которые подлежат призыву, будет наказываться штрафами: для должностных лиц – от 60 000 до 80 000 руб., для юрлиц – от 400 000 до 500 000 руб. Такие же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники в соответствии с планами мобилизации.