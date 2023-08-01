Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по результатам референдумов вошли в состав РФ. По данным Минобороны, в июле Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники.