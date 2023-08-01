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Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении

Ведомости

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны.

В ходе посещения командного пункта Герасимов заслушал доклад командующего генерал-полковника Александра Романчука о текущей обстановке, действиях противника и выполнении российскими войсками задач на Ореховском направлении. Также начальник Генштаба ВС РФ отметил своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы, передает военное ведомство.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут наступательные действия на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях с 4 июня. Российские власти утверждают, что контрнаступление не приносит Киеву достижения поставленных целей.

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В конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ не добились успеха ни на одном направлении. По его словам, все попытки контрнаступления были пресечены, а противник отброшен на исходные позиции.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по результатам референдумов вошли в состав РФ. По данным Минобороны, в июле Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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