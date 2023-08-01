Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении
Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны.
В ходе посещения командного пункта Герасимов заслушал доклад командующего генерал-полковника Александра Романчука о текущей обстановке, действиях противника и выполнении российскими войсками задач на Ореховском направлении. Также начальник Генштаба ВС РФ отметил своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы, передает военное ведомство.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут наступательные действия на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях с 4 июня. Российские власти утверждают, что контрнаступление не приносит Киеву достижения поставленных целей.
В конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ не добились успеха ни на одном направлении. По его словам, все попытки контрнаступления были пресечены, а противник отброшен на исходные позиции.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по результатам референдумов вошли в состав РФ. По данным Минобороны, в июле Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники.