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СМИ: США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Киеву снарядов

Ведомости

Власти США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм, пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена сейчас сосредоточена на расширении поставок таких снарядов от союзников и увеличении собственных производственных мощностей по  их выпуску. Увеличение поставок этих снарядов позволит поддержать наступление ВСУ, считают в Белом доме.

«По словам официальных лиц, США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией», – пишет газета.

Как обращает внимание FT, Пентагону было поставлено за последние десять лет лишь около 790 000 снарядов такого калибра – меньше, чем США уже направили Украине. При этом американским предприятиям выйти на запланированный ежемесячный уровень производства снарядов в 90 000 шт. удастся лишь в 2025 г.

Ранее в марте страны ЕС договорились о совместных закупках  миллиона снарядов калибра 155 мм для Украины в рамках плана стоимостью около 2 млрд евро. Средства будут взяты из Фонда мира Европейского оборонного агентства (EDA).

В начале июля Вашингтон объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Позже Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. В Белом доме заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». МИД России назвал такой шаг «жестом отчаяния», а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон решил передать эти боеприпасы из-за дефицита снарядов 155-го калибра у США.

Ранее по теме: В ООН обеспокоились применением кассетных боеприпасов на Украине

20 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расход снарядов в российско-украинском конфликте превышает промышленные возможности западных союзников, а задержки с получением крупнокалиберных боеприпасов выросли с 12 до 24 месяцев. В этой связи он призвал европейские страны наращивать производство боеприпасов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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