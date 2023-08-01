СМИ: США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Киеву снарядов
Власти США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм, пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена сейчас сосредоточена на расширении поставок таких снарядов от союзников и увеличении собственных производственных мощностей по их выпуску. Увеличение поставок этих снарядов позволит поддержать наступление ВСУ, считают в Белом доме.
«По словам официальных лиц, США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией», – пишет газета.
Как обращает внимание FT, Пентагону было поставлено за последние десять лет лишь около 790 000 снарядов такого калибра – меньше, чем США уже направили Украине. При этом американским предприятиям выйти на запланированный ежемесячный уровень производства снарядов в 90 000 шт. удастся лишь в 2025 г.
Ранее в марте страны ЕС договорились о совместных закупках миллиона снарядов калибра 155 мм для Украины в рамках плана стоимостью около 2 млрд евро. Средства будут взяты из Фонда мира Европейского оборонного агентства (EDA).
В начале июля Вашингтон объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Позже Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. В Белом доме заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». МИД России назвал такой шаг «жестом отчаяния», а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон решил передать эти боеприпасы из-за дефицита снарядов 155-го калибра у США.
20 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расход снарядов в российско-украинском конфликте превышает промышленные возможности западных союзников, а задержки с получением крупнокалиберных боеприпасов выросли с 12 до 24 месяцев. В этой связи он призвал европейские страны наращивать производство боеприпасов.