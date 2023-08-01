СМИ: США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Киеву снарядов

Как обращает внимание FT, Пентагону было поставлено за последние десять лет лишь около 790 000 снарядов такого калибра – меньше, чем США уже направили Украине. При этом американским предприятиям выйти на запланированный ежемесячный уровень производства снарядов в 90 000 шт. удастся лишь в 2025 г.