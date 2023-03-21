ЕС договорился поставить Украине миллион снарядов

Страны Евросоюза перейдут к совместным закупкам миллиона артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм для Украины в рамках плана стоимостью около 2 млрд евро. Об этом в понедельник, 20 марта, договорились 27 министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе, сообщила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас. О заключении соглашения также сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщает в Twitter, что достигнут «непростой, но политический консенсус» передать 1 млн снарядов именно калибра 155 мм (стандарта НАТО), которые отправят украинской армии в течение 12 месяцев.