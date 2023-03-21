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ЕС договорился поставить Украине миллион снарядов

2 млрд евро за них заплатит Фонд мира ЕС
Илья Лакстыгал
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / Dursun Aydemir / Anadolu Agency via AFP

Страны Евросоюза перейдут к совместным закупкам миллиона артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм для Украины в рамках плана стоимостью около 2 млрд евро. Об этом в понедельник, 20 марта, договорились 27 министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе, сообщила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас. О заключении соглашения также сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщает в Twitter, что достигнут «непростой, но политический консенсус» передать 1 млн снарядов именно калибра 155 мм (стандарта НАТО), которые отправят украинской армии в течение 12 месяцев.

Позднее 20 марта ЕС было опубликовано и заявление о том, что 17 стран ЕС и Норвегия достигли договоренности о поставке Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм в течение одного года, из которых на 1,04 млрд евро будут закуплены снаряды из наличия, а еще 1 млрд евро потратят на производство новых снарядов. Средства будут взяты из Фонда мира Европейского оборонного агентства (EDA).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных