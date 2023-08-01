Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу
Президент России Владимир Путин поблагодарил сенаторов и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за работу в весеннюю сессию. Об этом глава государства сообщил в годе встречи со спикером 1 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что Совфед – это «особая» палата парламента, «палата регионов». «Прямая связь с регионами, понимание того, что происходит «на земле», что нужно сделать для того, чтобы задачи, которые стоят на региональном уровне, решались еще более эффективно и своевременно, – это чрезвычайно важная, просто очень важная вещь», – отметил Путин.
Он поблагодарил сенаторов за внимание к социальным вопросам, к поддержке семьи, детства и материнства, за инициативы Совфеда, которые «рождаются как раз «снизу».
По словам президента, работа была напряженной, но эффективной, а решения принимались своевременно. «Надеюсь, что после небольших каникул работа в таком серьезном, напряженном ключе будет продолжена», – отметил президент.
В ходе встречи Матвиенко рассказала, что из почти 500 законов, которые были приняты в весеннюю сессию, 70 были либо инициированы сенаторами, либо приняты с участием других участников законодательной инициативы. Это, по словам спикера, говорит о возросшей активности сенаторов.
Приоритетными вопросами для Совфеда были инициативы по поддержке экономики и бизнеса в условиях санкций, участников спецоперации и их семей, интеграции новых регионов. Матвиенко отметила правильность решения президента создать фонд поддержки военных. Она также поделилась своей идей создать Совет по интеграции новых регионов и попросила Путина поддержать ее. Матвиенко подробно рассказала о работе в части организации детского оздоровительного отдыха.
Последнее заседание Совфеда прошло 28 июля. 25 июля состоялась итоговая пресс-конференция Матвиенко, в ходе которой она рассказала о состоянии федерального бюджета и о поддержке поправки об изменении рамок призывного возраста.
31 июля президент провел встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, на которой обсудили итоги весенней сессии нижней палаты парламента и планы на следующий цикл работы. Путин поблагодарил депутатов за работу в весеннюю сессию.