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Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу

Ведомости

Президент России Владимир Путин поблагодарил сенаторов и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за работу в весеннюю сессию. Об этом глава государства сообщил в годе встречи со спикером 1 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что Совфед – это «особая» палата парламента, «палата регионов». «Прямая связь с регионами, понимание того, что происходит «на земле», что нужно сделать для того, чтобы задачи, которые стоят на региональном уровне, решались еще более эффективно и своевременно, – это чрезвычайно важная, просто очень важная вещь», – отметил Путин.

Он поблагодарил сенаторов за внимание к социальным вопросам, к поддержке семьи, детства и материнства, за инициативы Совфеда, которые «рождаются как раз «снизу».

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По словам президента, работа была напряженной, но эффективной, а решения принимались своевременно. «Надеюсь, что после небольших каникул работа в таком серьезном, напряженном ключе будет продолжена», – отметил президент.

В ходе встречи Матвиенко рассказала, что из почти 500 законов, которые были приняты в весеннюю сессию, 70 были либо инициированы сенаторами, либо приняты с участием других участников законодательной инициативы. Это, по словам спикера, говорит о возросшей активности сенаторов.

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Приоритетными вопросами для Совфеда были инициативы по поддержке экономики и бизнеса в условиях санкций, участников спецоперации и их семей, интеграции новых регионов. Матвиенко отметила правильность решения президента создать фонд поддержки военных. Она также поделилась своей идей создать Совет по интеграции новых регионов и попросила Путина поддержать ее. Матвиенко подробно рассказала о работе в части организации детского оздоровительного отдыха.

Последнее заседание Совфеда прошло 28 июля. 25 июля состоялась итоговая пресс-конференция Матвиенко, в ходе которой она рассказала о состоянии федерального бюджета и о поддержке поправки об изменении рамок призывного возраста.

31 июля президент провел встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, на которой обсудили итоги весенней сессии нижней палаты парламента и планы на следующий цикл работы. Путин поблагодарил депутатов за работу в весеннюю сессию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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