Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу

Президент отметил, что Совфед – это «особая» палата парламента, «палата регионов». «Прямая связь с регионами, понимание того, что происходит «на земле», что нужно сделать для того, чтобы задачи, которые стоят на региональном уровне, решались еще более эффективно и своевременно, – это чрезвычайно важная, просто очень важная вещь», – отметил Путин.