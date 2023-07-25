О чем заявила Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции. Главное

О чем заявила Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции. ГлавноеСпикер Совета Федерации рассказала о новом призывном возрасте, учете электросамокатов и бюджете 2024 года
25 июля состоялась итоговая пресс-конференция председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в ходе которой она рассказала о состоянии федерального бюджета, о поддержке поправки об изменении рамок призывного возраста и необходимости разработки законодательства о частных военных компаниях. «Ведомости» собрали главные заявления Матвиенко.
Об изменении рамок призывного возраста
Матвиенко заявила, что сенаторы готовы поддержать поправку, которая предусматривает введение в России с 2024 г. призывного возраста с 18 до 30 лет. «На мой взгляд, нет причин излишней резонансности. Срок службы в армии не меняется, никто дважды служить не будет. На мой взгляд, сенаторы поддержат», – отметила Матвиенко. Комитет Госдумы по обороне уже поддержал эту поправку, ожидается, что 25 июля нижняя палата примет закон.
О бюджете страны
Есть все основания полагать, что бюджет на 2024 г. будет сбалансированным. Матвиенко не видит серьезных угроз в этой сфере. «Есть все основания утверждать, что будет подготовлен сбалансированный бюджет, направленный на развитие, бюджет социальный. Для этого есть все предпосылки», – уточнила она.
Спикер Совфеда призвала проанализировать и актуализировать расходную часть бюджета, также она предложила отказаться от малоэффективных мер и выделения финансирования на неприоритетные цели. Матвиенко отметила, что нужно сосредоточиться на приоритетах. При этом она считает не критичной ситуацию, если потребуется сократить расходную часть бюджета на 10%. По мнению спикера, это нужно делать не линейно, а точечно.
Вместе с этим Матвиенко указала не недопустимость увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Она подчеркнула, что в таких «кризисных явлениях» это будет контрпродуктивно. «Я могу гарантировать, что все социальные обязательства будут выполнены в предстоящем бюджетном цикле», – заверила спикер.
О необходимости закона о ЧВК
Комментируя вопрос о необходимости закона о частных военных компаниях (ЧВК), Матвиенко указала, что в России не нужны законы под отдельные компании, в том числе и под ЧВК. Она уточнила, что Совфед не ведет разработку такого закона. Однако если поправки будут разработаны Госдумой, то сенаторы готовы их рассмотреть.
Об электросамокатах
Также Матвиенко коснулась и темы безопасности использования электросамокатов, которую последнее время активно обсуждают российские власти. Она признала, что проблема серьезная и одним законом ее не решить. По ее мнению, нужно в городах организовывать инфраструктуру так, чтобы велосипеды и самокаты не представляли угрозы для пешеходов, для автомобильного движения. «Если совершен наезд на гражданина, если есть номер, можно привлечь к ответственности», – заявила Матвиенко, указав на то, что электросамокаты нужно идентифицировать.
Об использовании iphone на госслужбе
Матвиенко поддержала запреты на использование iPhone в служебных целях, так как это угрожает национальной безопасности. Ранее ряд госструктур заявили о подобных мерах. «По крайней мере, точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнеры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности, конечно, это уже представляет определенную угрозу», – подытожила Матвиенко.