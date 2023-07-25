О чем заявила Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции. Главное

Также Матвиенко коснулась и темы безопасности использования электросамокатов, которую последнее время активно обсуждают российские власти. Она признала, что проблема серьезная и одним законом ее не решить. По ее мнению, нужно в городах организовывать инфраструктуру так, чтобы велосипеды и самокаты не представляли угрозы для пешеходов, для автомобильного движения. «Если совершен наезд на гражданина, если есть номер, можно привлечь к ответственности», – заявила Матвиенко, указав на то, что электросамокаты нужно идентифицировать.