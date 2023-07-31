Владимир Путин провел рабочую встречу с Володиным

В ответ президент России поблагодарил Володина и всех депутатов за работу, за поддержку «по ключевым моментам развития страны», в особенности в области внешней политики. «Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого Российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса», – подчеркнул президент.