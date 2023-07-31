Владимир Путин провел рабочую встречу с Володиным

Владимир Путин провел рабочую встречу с ВолодинымПрезидент поблагодарил депутатов за работу в весеннюю сессию
Президент России Владимир Путин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин провели рабочую встречу, на которой обсудили итоги весенней сессии нижней палаты парламента и планы на следующий цикл работы.
По словам Володина, в своей работе Госдума выделила несколько приоритетов, среди которых поддержка участников спецоперации и членов их семей, формирование правового поля новых субъектов, а также противодействие санкциям.
Володин подчеркнул, что президент неоднократно ставил задачу по принятию законов, которые защищали бы участников спецоперации, и отметил, что Госдума создала такую систему. Она базируется на 77 законах. «Именно такое количество было принято чисто в этой сфере – для того чтобы действительно сформировать целостное законодательство, потому что мы раньше с этими вызовами не сталкивались и, конечно, такие проблемы не решали», – отметил Володин.
Что касается правовой интеграции новых регионов, то Володин пообещал завершить эту работу в осеннюю сессию, так как осталось принять всего три закона. При этом Госдума уже приняла 54 закона, которые регулируют экономическую и социальную сферы новых территорий. Путин указал на необходимость использовать наработки по интеграции Севастополя и Крыма, однако он отметил, что в случае Донбасса есть специфика, так как люди живут в условиях военных действий с 2014 г.
Непростой работой Володин назвал деятельность по противодействию санкциям, но она, по его словам, показала свою эффективность. С начала спецоперации в этом направлении было принято 192 закона и установлено более 300 мер поддержки.
Спикер Госдумы рассказал о планах в ходе новой сессии провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Так как президент ставил задачу создать условия для эффективного развития бизнеса, депутаты намерены встретиться с предпринимателями – «максимальным количеством, насколько позволят наши залы» – и правительством, чтобы обсудить этот вопрос и выработать решения.
«Вообще, если говорить о вызовах, конечно, они беспрецедентны, но политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость», – отметил Володин. Он подчеркнул, что депутаты, «независимо от политических мировоззрений», объединились вокруг страны и понимают цели спецоперации. От лица депутатов Володин поблагодарил Путина и выразил ему поддержку.
В ответ президент России поблагодарил Володина и всех депутатов за работу, за поддержку «по ключевым моментам развития страны», в особенности в области внешней политики. «Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого Российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса», – подчеркнул президент.
Путин выразил надежду, что «напряженная совместная работа» в диалоге с правительством продолжится и будут найдены «приемлемые решения» на благо развития России.
26 июля состоялось последнее пленарное заседание Госдумы в весенней сессии, в ходе которого Володин подвел итоги работы нижней палаты парламента. Всего Госдума приняла 500 законов, 27% которых были социально ориентированными, 68% стали законами прямого действия. С 31 июля до 6 августа в графике депутатов парламента значится «работа с избирателями». Начало осенней сессии запланировано на 5 сентября с двухнедельной «работой с избирателями».
Три источника, близких к администрации президента, 30 июля рассказывали «Ведомостям», что помимо Володина Путин встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. С ней он также планирует обсудить итоги работы верхней палаты парламента. Последнее заседание Совета Федерации прошло 28 июля.