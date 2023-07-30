Путин проведет встречу с Володиным и Матвиенко

«Законодательная повестка сейчас насыщенная, есть, что обсудить. Традиционно на таких встречах речь идет о том, что депутаты и сенаторы делали во время прошедшей сессии и что планируют делать в будущем», – отметил один из собеседников «Ведомостей». Другие парламентарии, по его информации, присутствовать при общении с президентом не будут.