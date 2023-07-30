Путин проведет встречу с Володиным и Матвиенко
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни примет председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близких к администрации президента.
«Законодательная повестка сейчас насыщенная, есть, что обсудить. Традиционно на таких встречах речь идет о том, что депутаты и сенаторы делали во время прошедшей сессии и что планируют делать в будущем», – отметил один из собеседников «Ведомостей». Другие парламентарии, по его информации, присутствовать при общении с президентом не будут.
Фактически работать на Охотном Ряду депутаты закончили 26 июля – в этот день прошло последнее заседание Госдумы. С 31 июля до 6 августа в графике депутатов парламента значится «работа с избирателями». После этого у них начинается официальный отпуск. Формально он закончится 5 сентября, но не заседаниями в парламенте, а опять же двухнедельной «работой с избирателями».
Последнее заседание Совета Федерации прошло 28 июля.