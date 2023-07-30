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Путин проведет встречу с Володиным и Матвиенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни примет председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близких к администрации президента.

«Законодательная повестка сейчас насыщенная, есть, что обсудить. Традиционно на таких встречах речь идет о том, что депутаты и сенаторы делали во время прошедшей сессии и что планируют делать в будущем», – отметил один из собеседников «Ведомостей». Другие парламентарии, по его информации, присутствовать при общении с президентом не будут.

Фактически работать на Охотном Ряду депутаты закончили 26 июля – в этот день прошло последнее заседание Госдумы. С 31 июля до 6 августа в графике депутатов парламента значится «работа с избирателями». После этого у них начинается официальный отпуск. Формально он закончится 5 сентября, но не заседаниями в парламенте, а опять же двухнедельной «работой с избирателями».

Последнее заседание Совета Федерации прошло 28 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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