Более 20 судов обеспечения пополнят состав Военно-морского флота России
Более 20 судов обеспечения войдут в состав Военно-морского флота в 2023 г. Об этом со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова сообщили «РИА Новости».
Всего за последние 10 лет службы вспомогательного флота пополнили более 100 буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункционального транспорта, ледоколов и других судов обеспечения, отметил Евменов. «Только в текущем году спланировано к приему в состав флота более 20 судов обеспечения», – сказал он.
30 июля президент России Владимир Путин во время главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ заявил, что состав флота пополняют 30 кораблей разных классов. Глава государства также заявил, что русский флот «не раз неприступной крепостью вставал на пути врага».