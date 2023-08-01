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Более 20 судов обеспечения пополнят состав Военно-морского флота России

Ведомости

Более 20 судов обеспечения войдут в состав Военно-морского флота в 2023 г. Об этом со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова сообщили «РИА Новости».

Всего за последние 10 лет службы вспомогательного флота пополнили более 100 буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункционального транспорта, ледоколов и других судов обеспечения, отметил Евменов. «Только в текущем году спланировано к приему в состав флота более 20 судов обеспечения», – сказал он.

30 июля президент России Владимир Путин во время главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ заявил, что состав флота пополняют 30 кораблей разных классов. Глава государства также заявил, что русский флот «не раз неприступной крепостью вставал на пути врага».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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