Более 20 судов обеспечения пополнят состав Военно-морского флота России

Всего за последние 10 лет службы вспомогательного флота пополнили более 100 буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункционального транспорта, ледоколов и других судов обеспечения, отметил Евменов. «Только в текущем году спланировано к приему в состав флота более 20 судов обеспечения», – сказал он.