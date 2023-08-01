Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее возобновят работу в 2023 году
Посольства России в 2023 г. возобновят работу в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения, которые опубликованы на портале нормативно-правовых актов.
Российскому дипломатическому ведомству предстоит определить штатную численность работников посольств в этих странах и утвердить штатное расписание. Финансирование возобновления работы диппредставительств будет происходить за счет средств, выделенных на содержание зарубежного аппарата МИД РФ.
28 июля на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» президент России Владимир Путин анонсировал возобновление работы посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Он также пообещал оказать поддержку открытию посольств, консульств и других представительств стран Африки в России. По словам Путина, российская сторона приветствовала бы «встречные шаги наших африканских друзей».
Из данных на сайте Министерства иностранных дел России следует, что сейчас представительские функции в Буркина-Фасо по совместительству исполняет посольство РФ в Кот-д'Ивуаре, а в Экваториальной Гвинее – загранучреждение в Камеруне.