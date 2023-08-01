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Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее возобновят работу в 2023 году

Ведомости

Посольства России в 2023 г. возобновят работу в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения, которые опубликованы на портале нормативно-правовых актов.

В документах говорится о том, чтобы принять предложение российского МИДа о возобновлении в 2023 г. деятельности посольств в столицах этих стран – Малабо и Уагадугу.

Российскому дипломатическому ведомству предстоит определить штатную численность работников посольств в этих странах и утвердить штатное расписание. Финансирование возобновления работы диппредставительств будет происходить за счет средств, выделенных на содержание зарубежного аппарата МИД РФ.

Ранее по теме: Путин анонсировал открытие посольств России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

28 июля на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» президент России Владимир Путин анонсировал возобновление работы посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Он также пообещал оказать поддержку открытию посольств, консульств и других представительств стран Африки в России. По словам Путина, российская сторона приветствовала бы «встречные шаги наших африканских друзей».

Из данных на сайте Министерства иностранных дел России следует, что сейчас представительские функции в Буркина-Фасо по совместительству исполняет посольство РФ в Кот-д'Ивуаре, а в Экваториальной Гвинее – загранучреждение в Камеруне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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