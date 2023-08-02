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СМИ допустили дистанционное участие премьера Индии в саммите БРИКС

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может не поехать на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в конце августа. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники. 

«Хотя окончательное решение еще не принято и официального объявления сделано не было, существует вероятность того, что Моди может присутствовать на саммите виртуально. Чиновники обсуждают эту идею, и окончательное решение будет принято в надлежащее время», – сказано в сообщении. 

Ранее о таком варианте развития событий сообщал и ТАСС со ссылкой на источники. По информации агентства, окончательное решение будет принято ближе к датам саммита. 

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Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. По плану, на него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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