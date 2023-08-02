СМИ допустили дистанционное участие премьера Индии в саммите БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может не поехать на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в конце августа. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники.
«Хотя окончательное решение еще не принято и официального объявления сделано не было, существует вероятность того, что Моди может присутствовать на саммите виртуально. Чиновники обсуждают эту идею, и окончательное решение будет принято в надлежащее время», – сказано в сообщении.
Ранее о таком варианте развития событий сообщал и ТАСС со ссылкой на источники. По информации агентства, окончательное решение будет принято ближе к датам саммита.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. По плану, на него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.