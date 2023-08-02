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Песков: идея создания более широкого аналога БРИКС сейчас не обсуждается

Ведомости

Создание объединения – аналога БРИКС, к которому могли бы присоединиться все государства, желающие сотрудничать с РФ, Китаем и другими странами, сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается интереса, который проявляют многие другие страны, то так или иначе он будет реализовываться и в двустороннем формате, и дальше будут продолжаться и по линии БРИКС контакты с этими государствами. Но, конечно, это процесс, зависящий в первую очередь от позиции государств-членов и достаточно растянутый по времени», – сказал он.

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Песков добавил, что сейчас обсуждается вопрос расширения БРИКС «на экспертном уровне». Накануне, 1 августа, представитель Кремля отмечал «определенные нюансы» в подходах государств – членов объединения. По его словам, вопрос расширения будет обсуждаться и на предстоящем саммите БРИКС. «В целом такой интерес к группе БРИКС свидетельствует о большом потенциале объединения, свидетельствует о растущем авторитете, а главное – о прикладном значении этого объединения», – подчеркнул Песков.

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Ранее сегодня Reuters со ссылкой на трех бразильских чиновников сообщил, что Бразилия выступает основным противником расширения БРИКС. В конце июля Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, также писал, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии.

БРИКС была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. В марте в МИД РФ сообщили о желании 16 стран вступить в БРИКС. 15-й саммит группы пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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