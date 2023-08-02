Песков: идея создания более широкого аналога БРИКС сейчас не обсуждается

«Что касается интереса, который проявляют многие другие страны, то так или иначе он будет реализовываться и в двустороннем формате, и дальше будут продолжаться и по линии БРИКС контакты с этими государствами. Но, конечно, это процесс, зависящий в первую очередь от позиции государств-членов и достаточно растянутый по времени», – сказал он.