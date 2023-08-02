СМИ: Бразилия выступает главным противником расширения БРИКС

Для того чтобы в БРИКС вступили новые государства, необходимо согласие всех членов группы. При этом бразильские чиновники допускают, что в скором времени «Бразилии придется уступить», потому что блокировать что-то – не в ее природе. Среди возможных вариантов расширения БРИКС источники назвали ситуацию, в которой «новые члены могут быть приняты в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах, не становясь полноправными членами, как в других международных организациях».