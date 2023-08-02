СМИ: Бразилия выступает главным противником расширения БРИКС
Бразилия выступает основным противником расширения группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), поскольку это может привести к утрате БРИКС авторитетного статуса. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на трех бразильских чиновников.
«Расширение может превратить блок во что-то другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран», – сказал один из источников.
Для того чтобы в БРИКС вступили новые государства, необходимо согласие всех членов группы. При этом бразильские чиновники допускают, что в скором времени «Бразилии придется уступить», потому что блокировать что-то – не в ее природе. Среди возможных вариантов расширения БРИКС источники назвали ситуацию, в которой «новые члены могут быть приняты в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах, не становясь полноправными членами, как в других международных организациях».
1 августа министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта сообщил, что президент страны 12 июня официально уведомил о желании Боливии присоединиться к БРИКС. В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что желание присоединиться к БРИКС выразили около 20 стран. По данным Reuters, 22 страны, в том числе Египет, Алжир, Иран и Аргентина, уже подали официальные заявки.
Ранее Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сообщал, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в БРИКС пока не существует единого механизма по приему новых членов. «Он только прорабатывается, а все аспекты коллективно обсуждаются», – заявила она «Ведомостям».
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что расширение БРИКС «стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке дня грядущего саммита», эта тема находится в работе. По словам Пескова, на саммите БРИКС, который в этом году пройдет в ЮАР, страны-члены группы будут обсуждать нюансы расширения альянса.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.