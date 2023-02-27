Лавров: около 20 стран хотят вступить в БРИКС и ШОС

ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – странами-партнерами по диалогу. Кроме того, в 2021 г. начались процедуры предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. В 2022 г. Белоруссия подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Предыдущий саммит ШОС прошел в Самарканде в сентябре прошлого года.