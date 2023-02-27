Лавров: около 20 стран хотят вступить в БРИКС и ШОС
Порядка 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и ШОС. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии совещания с главами территориальных органов — представителей МИД РФ в российских субъектах.
«Показательно, что именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло. Их сейчас уже около двух десятков», — сказал он (цитата по ТАСС).
В июле 2022 г. Лавров заявлял об «очереди» из стран, которые хотели бы вступить в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Позже он уточнил, что интерес проявляет ряд ряд арабских и азиатских стран, также желание высказывали Армения, Азербайджан.
В декабре прошлого года российский министр также отмечал, что если принять всех желающих в БРИКС, то «пятерка» может превратиться в объединение 15-17 государств.
ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – странами-партнерами по диалогу. Кроме того, в 2021 г. начались процедуры предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. В 2022 г. Белоруссия подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Предыдущий саммит ШОС прошел в Самарканде в сентябре прошлого года.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Организация была основана в 2006 г., а первый саммит состоялся в июне 2009 г. В последний раз правительства стран БРИКС встречались в июне 2022 г. в Китае.