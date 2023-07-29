Участники БРИКС начали дискуссию о правилах расширения организации

Участники БРИКС начали дискуссию о правилах расширения организацииПри этом у стран разные представления о возможных путях развития площадки
Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении группы БРИКС за счет других развивающихся стран. В ходе подготовительных переговоров к предстоящему саммиту БРИКС, который запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР), Нью-Дели и Бразилиа якобы возразили Пекину относительно возможного расширения группы за счет Индонезии и Саудовской Аравии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. Для приема новых членов требуется консенсус всех его членов.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в БРИКС пока не существует единого механизма по приему новых членов. «Он только прорабатываются, а все аспекты коллективно обсуждаются», – заявила она «Ведомостям».
27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге заявил, что Москва не против приема новых членов в БРИКС, но «данной проблеме нужно подходить очень осторожно» и определить «процедуры и требования к возможным кандидатам». Нынешние члены альянса представляют более 42% населения мира, на них приходится 23% мирового ВВП и 18% мировой торговли.
По данным Bloomberg, к БРИКС хотят присоединиться десятки стран, что вызывает опасения в американской администрации и в Европе. Запад обеспокоен тем, что экономический альянс имеет шансы стать альтернативой Вашингтону и Евросоюзу. Саммит БРИКС планируется провести на фоне обострения отношений Китая и США из-за соперничества двух государств в Юго-Восточной Азии и торговых войны.
В начале июня в южноафриканском Кейптауне состоялась встреча министров иностранных дел участников БРИКС. На саммите постоянные участники организации также провели переговоры из десяти государств глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки), которые проявили интерес к вступлению в альянс. Среди них – Аргентина, Бангладеш, Иран, Индонезия, Казахстан, Коморские Острова, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия. Всего, по словам министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, официальные заявки подали 13 государств.
Бразилия выступает против приема новых членов, потому что не желает портить отношения со странами Запада. Кроме того, бразильская сторона предлагает внести поэтапную процедуру через формат «государство-наблюдатель» и «страна-партнер», прежде чем будут рассмотрены заявки для продвижения новых членов. При этом в Бразилиа не против членства Индонезии в БРИКС.
В свою очередь, Индия также желает видеть строгие правила вступления в организацию. По словам двух чиновников, ЮАР поддерживает обсуждение разных вариантов членства и не выступает против расширения.
Помимо этого, в Нью-Дели выдвинули идею, что государства БРИКС должны ориентироваться на демократические государства с развивающейся экономикой, например, на Нигерию и Аргентину. В то время как потенциальный член организации – авторитарная и монархическая Саудовская Аравия – не соответствует этим параметрам, сказал один из собеседников агенства. Как пишут авторы статьи, присоединение арабского королевства к экономическому альянсу позволило бы Эр-Рияду диверсифицировать внешнеэкономические связи и ослабить его зависимость от США.
По опросу общественного мнения американского аналитического центра Pew Research Center, опубликованному 27 июля, среди жителей Индии, Бразилии и ЮАР есть негативное отношение к Китаю. Опрос проводился в период с февраля по апрель 2023 г., в нем приняли участие более 2600 респондентов в Индии и свыше 1000 участников в Бразилии. Согласно его результатам, отрицательно к Китаю относится почти половина опрошенных бразильцев – 48%. В 2019 г. таких было 27%. За тот же период доля индийцев, недолюбливающих Пекин, подросла с 46% в 2019 г. до 67%.
Бразильцы и индийцы также скептически относятся к вкладу Китая в глобальный мир и стабильность – так считают 62% и 56% соответственно. По словам автора исследования Лауры Силвер, негативное восприятие Китая в странах БРИКС вызвано нарушениями прав человека в этой стране. Аналитик предполагает, что резкий рост отрицательного отношения к Пекину могло спровоцировать пограничное столкновение на китайско-индийской границе в 2020 г. в районе спорного участка Аксайчин в Кашмире, в результате которого, по разным данным, погибли около 50 человек с обеих сторон.
В свою очередь, в Бразилии КНР недолюбливают в основном сторонники правых партий. Кроме того, этому могла способствовать пропаганда бывшего правого президента Жаира Болсонару, который обвинял китайские власти в глобальной пандемии коронавируса.
Индийские власти опасаются, что при приеме новых членов в БРИКС чрезмерно усилятся позиции Китая, считает руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов. По словам эксперта, у Нью-Дели гораздо меньше экономических и политических ресурсов для продвижения своих национальных интересов в регионах мира, чем у Пекина. «С другой стороны, индийцам важно, чтобы альянс оставался привилегированным закрытым клубом из пяти стран, потенциальных претендентов на звание сверхдержавы, поэтому они не хотят размывать организацию. Еще Индия, в отличие от Китая, не является постоянным членом Совбеза ООН, а членство в БРИКС частично компенсирует отсутствие этого статуса», – сказал эксперт.
Бразилия и Индия опасаются, что после приеме новых членов, БРИКС может превратиться в антизападную площадку, в чем они не заинтересованы, продолжает эксперт ИМЭМО РАН Сергей Луконин. По его мнению, у индийских и бразильских властей есть беспокойство, что расширение альянса может привести к нарушению координации из-за разности объемов экономик потенциальных членов.
Если Нью-Дели и Бразилиа нацелены на сохранение статус-кво, то Пекин, по мнению Луконина, при помощи расширения БРИКС хотят превратить его в некую альтернативную финансовую платформу существующим западным институтам: «В этом смысле позиции Москвы и Пекина совпадают: российские власти давно настроены на выстраивании многополярного мира, в котором такие институты, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, представляли альтернативу МВФ и ВБ. В то же время, это усилит позиции глобального юга в переговорных позициях с Западом».
При этом, продолжает Луконин, за время существования БРИКС в организации смогли договориться лишь о создании совместного банка развития, а формирование некоей альтернативной валюты сталкиваются с трудностями из-за разности экономик государств-участников и географической отдаленности. «Поэтому будущее организации мне не кажется безоблачной», – заключил эксперт.