Участники БРИКС начали дискуссию о правилах расширения организации

Индийские власти опасаются, что при приеме новых членов в БРИКС чрезмерно усилятся позиции Китая, считает руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов. По словам эксперта, у Нью-Дели гораздо меньше экономических и политических ресурсов для продвижения своих национальных интересов в регионах мира, чем у Пекина. «С другой стороны, индийцам важно, чтобы альянс оставался привилегированным закрытым клубом из пяти стран, потенциальных претендентов на звание сверхдержавы, поэтому они не хотят размывать организацию. Еще Индия, в отличие от Китая, не является постоянным членом Совбеза ООН, а членство в БРИКС частично компенсирует отсутствие этого статуса», – сказал эксперт.