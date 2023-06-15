Как изменит БРИКС вступление Египта

Как изменит БРИКС вступление ЕгиптаРазвитая, но кризисная экономика станет первой из числа арабских стран в межконтинентальном объединении
«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же некая совместная валюта. Египет это очень интересует», – сказал Борисенко утром 14 июня (цитата по ТАСС). По его словам, Каир проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией и «сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих операциях». Позже, днем 14 июня, российский посол подтвердил, что Москва поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС.
Еще в середине июля 2022 г. президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщала об обсуждении возможного членства Египта. В прошлом году заявки на вступление в БРИКС подавали также Иран и Аргентина, готовность присоединиться к блоку выражал Алжир. К началу июня, по данным властей ЮАР, поступило 13 заявок на членство в БРИКС, всего более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе. Процедура расширения группы еще не утверждена, в ЮАР надеются, что концепцию утвердят к саммиту БРИКС 22–24 августа в Йоханнесбурге. Там же планируется объявить и о создании единой валюты объединения.
30 марта 2023 г. Египет подал официальную заявку на вступление в Новый банк развития (НБР) БРИКС. Как сообщала в конце мая Financial Times, войти в НБР хочет и Саудовская Аравия, основной кредитор Каира, а сам банк ведет с Эр-Риядом «квалифицированный диалог». Глава МИД Египта Самех Шукри присутствовал на совещании министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне в начале июня.
Экономика Египта, одной из наиболее развитых африканских и арабских стран (ВВП – $1,347 трлн в 2022 г., 2-е место в Африке), переживает длительный кризис из-за глобальных последствий пандемии и российско-украинского конфликта. До 2020 г. 30% туристов были россиянами или украинцами, сектор давал 10% занятости и 20% ВВП. Египет при выросшем до 105 млн населении и ограниченности возможностей вести сельское хозяйство по итогам 2022 г. стал ключевым покупателем российской пшеницы. В 2021/22 сельхозгоду 5,04 млн т, или 45% египетского импорта пшеницы, было поставлено из России, около 10,7% – с Украины. Как сообщил «Ведомостям» председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, в текущем сельхозгоду на начало июня в Египет поставили 7,4 млн т пшеницы, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Это уже примерно 75% закупок пшеницы Египтом на мировом рынке, говорит он. В целом товарооборот России и Египта в 2022 г., включая и зерно, и продукцию машиностроения, в частности железнодорожного, вырос на 30% до $6 млрд, заявлял в марте 2023 г. российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
При этом с марта 2022 г. по май 2023 г. египетский фунт потерял половину стоимости к доллару (20% с начала 2023 г.), став одной их слабейших валют мира. В мае 2023 г. инфляция достигла рекорда за пять лет – 32,7% на фоне роста цен на продукты, задержек с импортом и дефицита валюты, причем последний создавал в 2022 г. проблемы с покупкой зерна. С марта 2022 г. регулятор Египта трижды девальвировал фунт. В мае 2023 г. Citigroup прогнозировала четвертую девальвацию «через пару месяцев». 12 июня парламент Египта одобрил бюджет с дефицитом в 824,44 млрд египетских фунтов ($26,6 млрд) по сравнению с 718 млрд фунтов ($23,2 млрд) годом ранее при средней инфляции в 16%. Египет рассчитывает достичь роста ВВП в 4,1%. В апреле Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту ВВП страны с 4,5 до 4%.
На этом фоне поддержку бюджетной стабильности продолжает Саудовская Аравия: в ноябре 2022 г. она продлила срок своего депозита в $5 млрд в ЦБ Египта. В декабре 2022 г. Международный валютный фонд одобрил Египту кредит в $3 млрд. Программа соглашения должна позволить Каиру привлечь еще $14 млрд от международных и региональных партнеров, включая Персидский залив.
Для Египта заявка в БРИКС связана с надеждами на большие инвестиции, учитывая дефицит и бюджета, и иностранной валюты в целом, говорит ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. По его словам, египетская экономика хотела бы через институты и инструменты группы получить в первую очередь китайские, нарастить традиционные саудовские и, возможно, российские инвестиции, а анонсированное создание единой валюты БРИКС могло бы облегчить этот процесс. В свою очередь БРИКС может получить в актив ключевой логистический маршрут мировой торговли – Суэцкий канал, продолжает эксперт. «Однако Египет переживает структурные экономические проблемы, уходящие в прошлое на десятки лет, включая не только инфляцию и бюджетный дефицит, но и значительный торговый дефицит, а также социальные проблемы и потенциальную политическую нестабильность», – отмечает Кочетков.
БРИКС даст Каиру новую возможность продвигать экономические интересы среди участников объединения, полагает программный координатор РСМД Иван Бочаров. Через БРИКС Каир пытается укрепить и свой международный вес как крупного регионального игрока, продолжает Бочаров. «Доктрина президента [Абделя Фаттаха] Ас-Сиси предполагает выстраивание многовекторной неконфронтационной линии Египта. Членство в БРИКС укладывается в эту логику», – полагает эксперт.
Интерес Египта к организации – показатель ослабления позиций США на Ближнем Востоке и в Северной Африке, полагает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. Элиты арабских государств перестали воспринимать Вашингтон как ключевого гаранта региональной безопасности, да и сами американцы неохотно выполняют эту роль при снижении зависимости от региональных энергоресурсов, говорит эксперт. Поэтому, продолжает Чупрыгин, политическим элитам арабского Востока приходится «переизобретать» свое позиционирование в мире. «За два десятилетия БРИКС набрала серьезный вес в мире. Она представляет альтернативную площадку для трансляции своих интересов во внешний мир», – считает эксперт. Вступление в БРИКС Египта – «законодателя мод» в арабском мире – может подтолкнуть другие арабские государства, допускает Бочаров.
Расширение БРИКС даст новые возможности для продвижения своих политических и экономических интересов и Москве, включая экспорт продовольствия и машиностроительной продукции, считает Чупрыгин: «Чем больше государств войдут в организацию, тем больше «окон возможностей» появится у России на внешнем контуре». При этом, по словам Чупрыгина, Вашингтон не станет противиться вступлению Египта в БРИКС, хотя страна и является одним из крупнейших получателей военной помощи США – $1,3 млрд, вторым после Израиля ($3,3 млрд), так как в противном случае потеряет возможность влиять на политику Каира.