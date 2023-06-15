Как изменит БРИКС вступление Египта

Экономика Египта, одной из наиболее развитых африканских и арабских стран (ВВП – $1,347 трлн в 2022 г., 2-е место в Африке), переживает длительный кризис из-за глобальных последствий пандемии и российско-украинского конфликта. До 2020 г. 30% туристов были россиянами или украинцами, сектор давал 10% занятости и 20% ВВП. Египет при выросшем до 105 млн населении и ограниченности возможностей вести сельское хозяйство по итогам 2022 г. стал ключевым покупателем российской пшеницы. В 2021/22 сельхозгоду 5,04 млн т, или 45% египетского импорта пшеницы, было поставлено из России, около 10,7% – с Украины. Как сообщил «Ведомостям» председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, в текущем сельхозгоду на начало июня в Египет поставили 7,4 млн т пшеницы, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Это уже примерно 75% закупок пшеницы Египтом на мировом рынке, говорит он. В целом товарооборот России и Египта в 2022 г., включая и зерно, и продукцию машиностроения, в частности железнодорожного, вырос на 30% до $6 млрд, заявлял в марте 2023 г. российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.