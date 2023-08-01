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Боливия уведомила БРИКС о желании присоединиться к объединению

Ведомости

Боливия готова присоединиться к БРИКС, страна уже уведомила об этом объединение. Об этом сообщил глава МИДа Боливии Рохелио Майта в Twitter.

«12 июня 2023 г. президент [Боливии Луис] Арсе официально объявил о готовности Боливии присоединиться к группе», – написал он. 

Майта добавил, что страна стремится к устойчивому развитию и укреплению сотрудничества с членами БРИКС. Он отметил, что Боливия предприняла «многочисленные усилия» с остальными странами-членами объединения. 

По его словам, Боливия примет участие в 15-м саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Глава МИДа добавил, что в мероприятии примет участие президент Боливии.

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19 июля в пресс-службе южноафриканского президента сообщили о решении президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит БРИКС в ЮАР. Москву будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин примет участие в мероприятиях по видеосвязи.

БРИКС была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. Заявки на вступление в БРИКС ранее также подали Египет, Алжир, Иран и Аргентина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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