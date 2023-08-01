Боливия уведомила БРИКС о желании присоединиться к объединению
Боливия готова присоединиться к БРИКС, страна уже уведомила об этом объединение. Об этом сообщил глава МИДа Боливии Рохелио Майта в Twitter.
«12 июня 2023 г. президент [Боливии Луис] Арсе официально объявил о готовности Боливии присоединиться к группе», – написал он.
Майта добавил, что страна стремится к устойчивому развитию и укреплению сотрудничества с членами БРИКС. Он отметил, что Боливия предприняла «многочисленные усилия» с остальными странами-членами объединения.
По его словам, Боливия примет участие в 15-м саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Глава МИДа добавил, что в мероприятии примет участие президент Боливии.
19 июля в пресс-службе южноафриканского президента сообщили о решении президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит БРИКС в ЮАР. Москву будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин примет участие в мероприятиях по видеосвязи.
БРИКС была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. Заявки на вступление в БРИКС ранее также подали Египет, Алжир, Иран и Аргентина.