Боливия уведомила БРИКС о желании присоединиться к объединению

БРИКС была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. Заявки на вступление в БРИКС ранее также подали Египет, Алжир, Иран и Аргентина.