МИД напомнил Японии, что Южные Курильские острова являются частью России
Южные Курильские острова являются частью России с момента окончания Второй мировой войны, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Южные Курильские острова являются частью РФ по итогам Второй мировой войны. Ввиду этого факта – абсолютно неоспоримого – любые соответствующие так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства во внутренние дела и как нарушение фундаментальных принципов Устава ООН», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
4 июля Япония выразила протест России из-за посещения заместителем председателя правительства – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым острова Итуруп.
По итогам Второй мировой войны СССР и Япония не заключили мирный договор из-за спора о Южных Курилах. Он также не был заключен между современной Россией и японскими властями. Согласно позиции Токио, РФ должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора.
В феврале премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил о необходимости заключения мирного договора и урегулирования территориального спора с Россией. При этом он подчеркнул, что Токио не изменил свою позицию по вопросу о принадлежности островов, входящих в южную часть Курил. 10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям Запада.