МИД напомнил Японии, что Южные Курильские острова являются частью России

По итогам Второй мировой войны СССР и Япония не заключили мирный договор из-за спора о Южных Курилах. Он также не был заключен между современной Россией и японскими властями. Согласно позиции Токио, РФ должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора.