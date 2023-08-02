США разрешили Израилю продать Финляндии систему ПРО «Праща Давида»
Власти США одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», которая разработана израильской компанией Rafael в сотрудничестве с американцами, говорится в сообщении министерства обороны Израиля.
«Сегодня... [представители военного руководства Израиля] получили уведомление от Госдепартамента США о решении администрации одобрить поставку Финляндии системы вооружения "Праща Давида"», – указано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
Как отмечает агентство, стоимость сделки по продаже израильской системы ПРО Финляндии оценивается в $346 млн.
31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что политика руководства Финляндии разрушает добрососедские отношения с Россией и имеет «осознанный конфронтационный курс». Он подчеркнул, что Запад использовал Финляндию во время Второй мировой войны, а финские военные воевали на стороне гитлеровской Германии. По его словам, сейчас в стране активизировались ультраправые группировки, которые требуют возращения территорий, утраченных по итогам войны.
Финляндия в этом году стала членом НАТО, страна также поддержала все санкции Евросоюза против России, ввела собственные ограничения и неоднократно объявляла о высылке сотрудников российских дипломатических представительств. Кроме того, Финляндия поставляет Украине оружие и оказывает ей политическую поддержку.