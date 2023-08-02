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Политика

США разрешили Израилю продать Финляндии систему ПРО «Праща Давида»

Ведомости

Власти США одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», которая разработана израильской компанией Rafael в сотрудничестве с американцами, говорится в сообщении министерства обороны Израиля.

«Сегодня... [представители военного руководства Израиля] получили уведомление от Госдепартамента США о решении администрации одобрить поставку Финляндии системы вооружения "Праща Давида"», – указано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Как отмечает агентство, стоимость сделки по продаже израильской системы ПРО Финляндии оценивается в $346 млн.

31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что политика руководства Финляндии разрушает добрососедские отношения с Россией и имеет «осознанный конфронтационный курс». Он подчеркнул, что Запад использовал Финляндию во время Второй мировой войны, а финские военные воевали на стороне гитлеровской Германии. По его словам, сейчас в стране активизировались ультраправые группировки, которые требуют возращения территорий, утраченных по итогам войны.

Ранее по теме: Патрушев обвинил Финляндию в конфронтационном курсе в отношениях с Россией

Финляндия в этом году стала членом НАТО, страна также поддержала все санкции Евросоюза против России, ввела собственные ограничения и неоднократно объявляла о высылке сотрудников российских дипломатических представительств. Кроме того, Финляндия поставляет Украине оружие и оказывает ей политическую поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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