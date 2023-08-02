США разрешили Израилю продать Финляндии систему ПРО «Праща Давида»

31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что политика руководства Финляндии разрушает добрососедские отношения с Россией и имеет «осознанный конфронтационный курс». Он подчеркнул, что Запад использовал Финляндию во время Второй мировой войны, а финские военные воевали на стороне гитлеровской Германии. По его словам, сейчас в стране активизировались ультраправые группировки, которые требуют возращения территорий, утраченных по итогам войны.