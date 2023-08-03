Песков: Россия вышла из кризиса

В начале июля во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Путин заявил, что экономические показатели России оказались лучше прогнозов. Он отметил, что это дает надежду на решение всех поставленных задач в течение года. В ходе встречи Мишустин обратил внимание на рост ВВП, который по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., с начала года – 0,6%. По словам премьера, по итогам 2023 г. ВВП может вырасти более чем на 2%.