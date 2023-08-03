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Песков: Россия вышла из кризиса

Ведомости

Россия вышла из кризиса и теперь имеет перспективы быстрого развития. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на форуме «Территория смыслов» 2 августа.

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», – цитирует его проект «Мастерская новых медиа» в своем Telegram-канале.

Песков добавил, что еще предстоит изучать, «как это произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны». Представитель Кремля отметил, что важными смыслами для России стали патриотизм, гордость за героев, участвующих в спецоперации, и за страну, которая «по всем прогнозам должна была провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие» из-за «беспрецедентных санкций», но в итоге смогла избежать этого.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Украине военную и финансовую помощь.

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В ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад развернул против России «не только военный, информационный, но и экономический фронт». При этом, подчеркнул он, западные страны «нигде ничего не добились и не добьются». 

В начале июля во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Путин заявил, что экономические показатели России оказались лучше прогнозов. Он отметил, что это дает надежду на решение всех поставленных задач в течение года. В ходе встречи Мишустин обратил внимание на рост ВВП, который по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., с начала года – 0,6%. По словам премьера, по итогам 2023 г. ВВП может вырасти более чем на 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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