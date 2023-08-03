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Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке

Ведомости

Российским чиновникам следует говорить с россиянами на простом и понятном русском языке, отказавшись от канцеляризмов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на "птичьем языке". И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются... Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказать», – приводит его слова Telegram-канал «Мастерской новых медиа».

По мнению Пескова, важны не столько каналы доведения информации до людей, сколько сами смыслы, которые через них передаются и должны консолидировать все общество. К таким смыслам относятся, добавил он, чувство гордости за свою страну и ее героев.

Государство при этом, считает представитель Кремля, должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами, которых нужно убеждать в том, «что то, что делает государство, – это правильно», а также перед другими странами.

«Это очень сложный процесс, и тем не менее, это нужно делать днем и ночью», – добавил Песков.

Ранее в январе Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) разработала пособие для госслужащих по общению с населением, в котором отмечалось, в частности, что обилие шаблонов и канцеляризмов в ответах чиновников на вопросы и жалобы людей «затрудняют понимание», «вызывают раздражение адресата равнодушной реакцией» и «отвращают от диалога».

В одной из глав пособия госслужащих призывают проявлять эмпатию и следовать этике, в противном случае чиновников предупреждают о риске возникновения конфликта. Кроме того, авторы методички указывают на проблему сокращений и аббревиатур, слепое копирование строк из законодательства, в отдельных случаях госслужащие и вовсе проявляют неприязнь к обратившемуся, говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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