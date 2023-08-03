Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке
Российским чиновникам следует говорить с россиянами на простом и понятном русском языке, отказавшись от канцеляризмов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».
«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на "птичьем языке". И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются... Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказать», – приводит его слова Telegram-канал «Мастерской новых медиа».
По мнению Пескова, важны не столько каналы доведения информации до людей, сколько сами смыслы, которые через них передаются и должны консолидировать все общество. К таким смыслам относятся, добавил он, чувство гордости за свою страну и ее героев.
Государство при этом, считает представитель Кремля, должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами, которых нужно убеждать в том, «что то, что делает государство, – это правильно», а также перед другими странами.
«Это очень сложный процесс, и тем не менее, это нужно делать днем и ночью», – добавил Песков.
Ранее в январе Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) разработала пособие для госслужащих по общению с населением, в котором отмечалось, в частности, что обилие шаблонов и канцеляризмов в ответах чиновников на вопросы и жалобы людей «затрудняют понимание», «вызывают раздражение адресата равнодушной реакцией» и «отвращают от диалога».
В одной из глав пособия госслужащих призывают проявлять эмпатию и следовать этике, в противном случае чиновников предупреждают о риске возникновения конфликта. Кроме того, авторы методички указывают на проблему сокращений и аббревиатур, слепое копирование строк из законодательства, в отдельных случаях госслужащие и вовсе проявляют неприязнь к обратившемуся, говорится в документе.