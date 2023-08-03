На Украине назвали причину крушения вертолета с главой МВД страны

К перевозке делегации привлекли вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов. При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, его не отменило и не перенесло вылет. Вертолет летел на предельно низкой высоте, потерял ориентировку в пространстве и врезался в землю. При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто. Помимо высокопоставленных чиновников МВД Украины в авиакатастрофе погибли четыре женщины и ребенок, которые как раз пришли в садик. Еще 31 человек, среди которых 13 детей, получили ранения.