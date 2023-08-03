На Украине назвали причину крушения вертолета с главой МВД страны
Ошибочные действия пилота в сложных метеорологических условиях стали причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области 18 января 2023 г., сообщил офис генерального прокурора Украины. В аварии погибло 14 человек, включая главу МВД Украины Дениса Монастырского.
В Telegram-канале ведомства утверждают, что в ходе досудебного расследования удалось поминутно восстановить день аварии, в том числе расшифровать «черные ящики».
К перевозке делегации привлекли вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов. При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, его не отменило и не перенесло вылет. Вертолет летел на предельно низкой высоте, потерял ориентировку в пространстве и врезался в землю. При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто. Помимо высокопоставленных чиновников МВД Украины в авиакатастрофе погибли четыре женщины и ребенок, которые как раз пришли в садик. Еще 31 человек, среди которых 13 детей, получили ранения.
Среди подозреваемых пятеро должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям: начальник управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и. о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник службы безопасности полетов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области. Решается вопрос об избрании для них мер пресечения.
Среди жертв аварии, кроме главы МВД Украины, также числятся первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.