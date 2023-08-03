Медведев заявил об устранении дисбаланса в довольствии мобилизованных и контрактников
Дисбаланс в размере денежного довольствия, которое получают мобилизованные граждане и контрактники, был устранен, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ. Фрагмент выступления он опубликовал у себя в Telegram-канале
«Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах установлены стимулирующие и компенсационные выплаты», – рассказал он.
Сегодня для контрактников введены единовременные выплаты и кредитные каникулы, а также обеспечено сохранение их рабочих мест, напомнил он.
Благодаря этим и другим мерам на службу по контракту в Вооруженные силы (ВС) России было принято более 231 000 человек с января по август этого года, заключил Медведев.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял в январе, что все намеченные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализованы до 2026 г. Он призывал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на присоединенных территориях и др.
Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие контракт на службу с Минобороны, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. В случае гибели иностранца, который уже подписал контракт, упрощенный порядок получения ВНЖ распространяется на членов его семьи.