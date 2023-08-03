Медведев заявил об устранении дисбаланса в довольствии мобилизованных и контрактников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял в январе, что все намеченные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализованы до 2026 г. Он призывал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на присоединенных территориях и др.