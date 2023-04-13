В российскую армию разрешили брать контрактников сразу после школы

По пока еще действующему п. 1 ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», прежде чем идти на контракт, надо минимум три месяца прослужить по призыву. Либо нужно поучиться в техникуме и вузе, сказал адвокат Александр Передрук. В таком случае контракт заключается на срок не менее двух лет – если по каким-то причинам он будет расторгнут раньше, то два дня на контракте будут зачтены за день на срочной службе.