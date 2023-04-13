В российскую армию разрешили брать контрактников сразу после школы

В российскую армию разрешили брать контрактников сразу после школыДостигшие совершеннолетия граждане смогут заключить контракт на военную службу без ожидания
Поступать на военную службу по контракту можно будет сразу по достижении 18-летнего возраста, такая поправка содержится в законе, который предполагает цифровизацию воинского учета. Госдума приняла его во втором и третьем чтениях 11 апреля, а 12 апреля он был одобрен Советом Федерации.
К моменту подписания номера в печать его оставалось лишь подписать президенту, но документ в Кремль не поступил, сообщил около 19 часов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Впрочем, по словам двух осведомленных собеседников «Ведомостей», накладывать вето на закон не планировалось. То есть закон вступит в силу после подписания президентом и официальной публикации.
По пока еще действующему п. 1 ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», прежде чем идти на контракт, надо минимум три месяца прослужить по призыву. Либо нужно поучиться в техникуме и вузе, сказал адвокат Александр Передрук. В таком случае контракт заключается на срок не менее двух лет – если по каким-то причинам он будет расторгнут раньше, то два дня на контракте будут зачтены за день на срочной службе.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предлагал разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии еще в июне 2022 г. Тогда против поправки выступила глава комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищенными», – говорила она. 28 июня того же года Картаполов обещал, что законопроект не будет рассматриваться «в ближайшее время».
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов добавил, что до недавнего времени заключение контрактов в довольно раннем возрасте не практиковалось. Служба в армии, как правило, встраивалась в карьеру после окончания колледжа или даже вуза, отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Минобороны неоднократно заявляло, что средний возраст выпускников увеличился почти на два года, потому что часть ребят идут служить год после вуза. Но все эти тенденции были до спецоперации. Сейчас ситуация, вероятно, будет меняться», – указывает она.
Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена считает, что подобное решение ярче всего откликнется в регионах с наименьшим уровнем доходов, в особенности у граждан, нуждающихся в денежных средствах на выплату кредитов и ипотек, а также на содержание семей. «Перспектива получения ежемесячной выплаты в размере от 160 000 руб., единоразовой выплаты при заключении контракта в 195 000 руб. и иных выплат за достижения, ранения или гибель военнослужащего может привлечь большое количество граждан, проходящих срочную военную службу», – добавила она.
Многие молодые люди в регионах, особенно в селах и деревнях, активно участвуют в обеспечении своих семей и армейские годы часто бывают «безденежными», пояснил политолог Александр Немцев. Срочники обычно получают ежемесячные выплаты в размере от 2086 до 4300 руб. Контракт же, отмечает он, дает преимущество, позволяет поддержать семьи.