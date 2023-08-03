Страны Африки призвали разблокировать российские удобрения в портах ЕС
Африканские страны выступили в поддержку скорейшей разблокировки российских удобрений в портах ЕС, чтобы они смогли поступить на международный рынок, в том числе африканский. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.
«Государства Африки, включая ЮАР, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку», – рассказал он (цит. по ТАСС), отметив, что этот вопрос обсуждался на саммите «Россия – Африка», который прошел в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
В конце октября 2022 г. МИД РФ заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, компаниям была недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам. Тогда эту возможность обговаривали в рамках второй части зерновой сделки, которая так и не была реализована, что вынудило Россию выйти из соглашения.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы.
27 июля президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия – Африка» оценил результаты работы соглашения. По его словам, за год действия сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн т грузов – из них 70% поступило в страны с высоким доходом. В то же время на Эфиопию, Сомали, Судан и другие африканские страны пришлось, по его данным, менее 3% от общего числа поставок – меньше 1 млн т. При этом российская часть договоренностей, которая касается в том числе снятия ограничений с поставок отечественной продукции, так и осталась невыполненной.