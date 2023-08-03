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Политика

Песков рассказал об усилиях Москвы по недопущению войны на Украине в 2014 году

Ведомости

Москва делала все, что в ее силах, чтобы не допустить войну в 2014 г., когда на Украине произошел госпереворот. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». 

«Когда в 2014 г. на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент», – сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Пескова, Москва в тот момент предпринимала все возможные меры, чтобы урегулировать ситуацию в мирном ключе и отстоять права жителей Донбасса. 

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не начинала конфликт на Украине. При помощи спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 г., Москва пытается завершить войну, которую ведет «враг нашего народа», говорил президент на церемонии вручения госнаград в Кремле в мае. 

В январе глава государства заявил, что Россия не могла не отреагировать на происходящее на Украине после государственного переворота в 2014 г. По его словам, с того момента в Донбассе шли полномасштабные военные действия с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Путин добавил, что спецоперация является «попыткой прекратить эту войну» и защитить жителей региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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