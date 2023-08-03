Песков рассказал об усилиях Москвы по недопущению войны на Украине в 2014 году

«Когда в 2014 г. на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент», – сказал он (цит. по ТАСС).