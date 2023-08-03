Вершинин обсудил зерновую сделку с замглавы МИД Турции
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора с заместителем главы МИД Турции Бураком Акчапаром обсудил зерновую сделку. Об этом сообщили в российском ведомстве.
Телефонный разговор, который состоялся 2 августа, был инициирован турецкой стороной.
«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения Меморандума Россия – ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки», – говорится в сообщении российского МИДа.
Помимо этого, накануне Вершинин по телефону провел переговоры с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан. Они обсудили задачи по обеспечению глобальной продовольственной безопасности в контексте Меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.
2 августа состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого они обсудили зерновую сделку. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит ее вторую часть. При этом было отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части очередное продление сделки потеряло смысл.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы, поскольку вторая часть соглашения так и осталась невыполненной.