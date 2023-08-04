Инфраструктура КТК работает в штатном режиме после атаки БПЛА в Новороссийске
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает работу в штатном режиме после безуспешной атаки украинскими беспилотными катерами. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе КТК.
«На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют. Более подробная информация будет предоставлена позже», – сказали в компании.
В КТК отметили, что сейчас установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 4 августа ВС Украины с помощью двух беспилотных катеров пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, в результате атака была отражена. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
Морской терминал КТК находится в Новороссийске Краснодарского края. Согласно информации на сайте КТК, это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти.