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Инфраструктура КТК работает в штатном режиме после атаки БПЛА в Новороссийске

Ведомости

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает работу в штатном режиме после безуспешной атаки украинскими беспилотными катерами. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе КТК.

«На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют. Более подробная информация будет предоставлена позже», – сказали в компании.

В КТК отметили, что сейчас установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 4 августа ВС Украины с помощью двух беспилотных катеров пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, в результате атака была отражена. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. 

Морской терминал КТК находится в Новороссийске Краснодарского края. Согласно информации на сайте КТК, это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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