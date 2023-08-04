Инфраструктура КТК работает в штатном режиме после атаки БПЛА в Новороссийске

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 4 августа ВС Украины с помощью двух беспилотных катеров пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, в результате атака была отражена. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.