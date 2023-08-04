Кремль опубликовал заявление по Украине по итогам саммита с Африкой
Совместное заявление по итогам встречи между президентом России и лидерами семи стран Африканской мирной инициативы опубликовали на сайте Кремля.
Лидеры России и стран Африки призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Политики также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 000 т российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, чтобы немедленно и безвозмездно отправить их в африканские страны.
Участники также отметили прогресс в гуманитарных вопросах. В частности, речь идет о правах детей в зонах боевых действий и обмене пленными между Россией и Украиной.
Лидеры договорились продолжить диалог по Африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру. На встрече 28 июля 2023 г. присутствовали африканские лидеры: президент Коморских островов Азали Ассумани, председатель Африканского союза, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдель Фаттах Сиси, президент Сенегала Макки Салл, президент Уганды Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.