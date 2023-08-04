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Политика

Кремль опубликовал заявление по Украине по итогам саммита с Африкой

Ведомости

Совместное заявление по итогам встречи между президентом России и лидерами семи стран Африканской мирной инициативы опубликовали на сайте Кремля.

Лидеры России и стран Африки призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Политики также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 000 т российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, чтобы немедленно и безвозмездно отправить их в африканские страны.

Участники также отметили прогресс в гуманитарных вопросах. В частности, речь идет о правах детей в зонах боевых действий и обмене пленными между Россией и Украиной.

Лидеры договорились продолжить диалог по Африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру. На встрече 28 июля 2023 г. присутствовали африканские лидеры: президент Коморских островов Азали Ассумани, председатель Африканского союза, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдель Фаттах Сиси, президент Сенегала Макки Салл, президент Уганды Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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