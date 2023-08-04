Кремль опубликовал заявление по Украине по итогам саммита с Африкой

Лидеры России и стран Африки призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Политики также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 000 т российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, чтобы немедленно и безвозмездно отправить их в африканские страны.