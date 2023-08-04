Власти Эфиопии объявили чрезвычайное положение из-за боев с экстремистами

Ранее, ТАСС сообщал о боях между силами безопасности и местными ополченцами из подразделения «Фано» в регионе Амхара. Ухудшение ситуации здесь связано с решением о разоружении военизированного формирования, которое ранее помогало силам безопасности в борьбе с ополченцами в штате Тыграй. Тогда ополченцы взяли под контроль крупные города региона, в том числе исторический город Лалибела.