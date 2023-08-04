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Политика

Власти Эфиопии объявили чрезвычайное положение из-за боев с экстремистами

Ведомости

Совет министров Эфиопии заявил об введении в северном регионе страны Амхара чрезвычайного положения из-за усиления столкновения между региональными силами и ополчением. Федеральной помощи попросили местные власти. Об этом сообщило агентство Associated Press. 

Офис премьер-министра объявил о своем решении, так как правоохранительные органы региона «больше не в состоянии сдерживать насилие». 

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«Угроза, которую эта деятельность представляет для национальной безопасности и общественного спокойствия, растет день ото дня», – говорится в декларации федеральных властей, в которой также отмечается серьезный экономический ущерб северу страны и обвиняются «вооруженные экстремистские группы».

Решение совета министов требует одобрения парламента Эфиопии.

Ранее, ТАСС сообщал о боях между силами безопасности и местными ополченцами из подразделения «Фано» в регионе Амхара. Ухудшение ситуации здесь связано с решением о разоружении военизированного формирования, которое ранее помогало силам безопасности в борьбе с ополченцами в штате Тыграй. Тогда ополченцы взяли под контроль крупные города региона, в том числе исторический город Лалибела. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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