Власти Эфиопии объявили чрезвычайное положение из-за боев с экстремистами
Совет министров Эфиопии заявил об введении в северном регионе страны Амхара чрезвычайного положения из-за усиления столкновения между региональными силами и ополчением. Федеральной помощи попросили местные власти. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Офис премьер-министра объявил о своем решении, так как правоохранительные органы региона «больше не в состоянии сдерживать насилие».
«Угроза, которую эта деятельность представляет для национальной безопасности и общественного спокойствия, растет день ото дня», – говорится в декларации федеральных властей, в которой также отмечается серьезный экономический ущерб северу страны и обвиняются «вооруженные экстремистские группы».
Решение совета министов требует одобрения парламента Эфиопии.
Ранее, ТАСС сообщал о боях между силами безопасности и местными ополченцами из подразделения «Фано» в регионе Амхара. Ухудшение ситуации здесь связано с решением о разоружении военизированного формирования, которое ранее помогало силам безопасности в борьбе с ополченцами в штате Тыграй. Тогда ополченцы взяли под контроль крупные города региона, в том числе исторический город Лалибела.