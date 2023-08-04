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Политика

Путин обсудил с членами Совбеза укрепление внутренней стабильности

Ведомости

Президент России Владимир Путин 4 августа в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждались вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня», – говорится в сообщении.

В ходе совещания с докладами выступили директоры Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) Александр Бортников и Сергей Нарышкин. Помимо этого свой доклад представил и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Уточняется, что в совещании участвовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и др.

21 июля в ходе заседания Совбеза обсуждался ход спецоперации на Украине. Тогда президент отметил, что российское командование действует профессионально – солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг перед Родиной. Он указал, что поставляемая Киеву западная техника по своим тактико-техническим данным часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. По словам президента, западные кураторы Украины разочарованы контрнаступлением, так как нет никаких результатов.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы, связанные с развитием отношений с африканскими странами, и использования информационных технологий в области обеспечения безопасности страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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