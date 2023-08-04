Путин обсудил с членами Совбеза укрепление внутренней стабильности
Президент России Владимир Путин 4 августа в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждались вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня», – говорится в сообщении.
В ходе совещания с докладами выступили директоры Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) Александр Бортников и Сергей Нарышкин. Помимо этого свой доклад представил и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Уточняется, что в совещании участвовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и др.
21 июля в ходе заседания Совбеза обсуждался ход спецоперации на Украине. Тогда президент отметил, что российское командование действует профессионально – солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг перед Родиной. Он указал, что поставляемая Киеву западная техника по своим тактико-техническим данным часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. По словам президента, западные кураторы Украины разочарованы контрнаступлением, так как нет никаких результатов.
Кроме того, на встрече поднимались вопросы, связанные с развитием отношений с африканскими странами, и использования информационных технологий в области обеспечения безопасности страны.