Путин обсудил с членами Совбеза укрепление внутренней стабильности

21 июля в ходе заседания Совбеза обсуждался ход спецоперации на Украине. Тогда президент отметил, что российское командование действует профессионально – солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг перед Родиной. Он указал, что поставляемая Киеву западная техника по своим тактико-техническим данным часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. По словам президента, западные кураторы Украины разочарованы контрнаступлением, так как нет никаких результатов.