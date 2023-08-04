Путин подписал закон об упрощении госзакупок для Минобороны
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Минобороны России, определенным правительством спецзаказчикам и подведомственным им учреждениям заключать договоры при госзакупках в любой форме. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки позволят обеспечивать потребность воинских формирований, частей и подразделений в неотложных малых закупках в кратчайшие сроки, исключат организационную и бумажную «волокиту», позволят оплачивать поставленную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги на месте за наличные, в том числе при отсутствии технической возможности безналичных расчетов.
Государственная дума приняла закон во втором и третьем чтении 25 июля. 28 июля документ одобрили в Совете Федерации.