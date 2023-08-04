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Путин подписал закон об упрощении госзакупок для Минобороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Минобороны России, определенным правительством спецзаказчикам и подведомственным им учреждениям заключать договоры при госзакупках в любой форме. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки позволят обеспечивать потребность воинских формирований, частей и подразделений в неотложных малых закупках в кратчайшие сроки, исключат организационную и бумажную «волокиту», позволят оплачивать поставленную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги на месте за наличные, в том числе при отсутствии технической возможности безналичных расчетов.

Государственная дума приняла закон во втором и третьем чтении 25 июля. 28 июля документ одобрили в Совете Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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