Путин подписал закон об упрощении госзакупок для Минобороны

Поправки позволят обеспечивать потребность воинских формирований, частей и подразделений в неотложных малых закупках в кратчайшие сроки, исключат организационную и бумажную «волокиту», позволят оплачивать поставленную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги на месте за наличные, в том числе при отсутствии технической возможности безналичных расчетов.