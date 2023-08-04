МИД Белоруссии назвал расширение санкций ЕС «путем в никуда»

3 августа ЕС расширил в отношении Белоруссии санкции за обход рестрикций против России. Запрет вводится на поставки в республику продукции, которая способствует «военно-техническому совершенствованию» страны. Кроме того, дополнительный запрет вводится на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.