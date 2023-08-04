МИД Белоруссии назвал расширение санкций ЕС «путем в никуда»
Новые санкции ЕС в отношении Белоруссии свидетельствуют о продолжении недружественной политики Запада, попытки сдержать развитие страны обречены на провал. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии.
«Раскручивание санкционной спирали – это путь в никуда. На кону сегодня не только взаимный экономический ущерб, но и серьезный кризис доверия, создающий угрозы для стабильности и безопасности всего нашего региона», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что новые санкции являются очередной «попыткой неприкрытого вмешательства» во внутренние дела республики, и отметили, что такие шаги «разрушают пути возврата к приемлемому уровню» отношений Белоруссии и ЕС. В МИДе подчеркнули, что, несмотря на ограничения, страна продолжит проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свою независимость и суверенность.
Белорусский МИД также возложил на ЕС ответственность за создание угрозы продовольственного кризиса в мире. В ведомстве заявили, что «под прикрытием красивых лозунгов о демократии и правах человека» Запад преследует свои «узкие геополитические интересы».
3 августа ЕС расширил в отношении Белоруссии санкции за обход рестрикций против России. Запрет вводится на поставки в республику продукции, которая способствует «военно-техническому совершенствованию» страны. Кроме того, дополнительный запрет вводится на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.