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Политика

МИД Белоруссии назвал расширение санкций ЕС «путем в никуда»

Ведомости

Новые санкции ЕС в отношении Белоруссии свидетельствуют о продолжении недружественной политики Запада, попытки сдержать развитие страны обречены на провал. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии. 

«Раскручивание санкционной спирали – это путь в никуда. На кону сегодня не только взаимный экономический ущерб, но и серьезный кризис доверия, создающий угрозы для стабильности и безопасности всего нашего региона», – отметили в ведомстве. 

Там добавили, что новые санкции являются очередной «попыткой неприкрытого вмешательства» во внутренние дела республики, и отметили, что такие шаги «разрушают пути возврата к приемлемому уровню» отношений Белоруссии и ЕС. В МИДе подчеркнули, что, несмотря на ограничения, страна продолжит проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свою независимость и суверенность.

Белорусский МИД также возложил на ЕС ответственность за создание угрозы продовольственного кризиса в мире. В ведомстве заявили, что «под прикрытием красивых лозунгов о демократии и правах человека» Запад преследует свои «узкие геополитические интересы».

3 августа ЕС расширил в отношении Белоруссии санкции за обход рестрикций против России. Запрет вводится на поставки в республику продукции, которая способствует «военно-техническому совершенствованию» страны. Кроме того, дополнительный запрет вводится на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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