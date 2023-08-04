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Спецпредставитель Китая примет участие в переговорах по Украине в Джидде

Ведомости

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в переговорах в саудовской Джидде по мирному урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь китайского МИДа Ван Вэньбинь.

«Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса на Украине», – приводит его слова Reuters.

На встречу в Джидде, по информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), приглашены до 30 стран, в том числе Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС уже дали свое согласие на участие, первой официальное приглашение подтвердила Чехия. От США ее может посетить советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия будет следить за встречей в Джидде, отметив, что «еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируется провести» эти переговоры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу понять всю тупиковость «плана [президента Владимира] Зеленского», то они будут не бесполезными».

По информации газеты Politico, Саудовская Аравия может проинформировать Россию об итогах встречи, в ходе которой будут подняты 10 тем, в том числе вопросы продовольственной и энергетической безопасности, освобождение заключенных, экологическая безопасность и возможность создания трибунала по военным преступлениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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