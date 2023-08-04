Спецпредставитель Китая примет участие в переговорах по Украине в Джидде
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в переговорах в саудовской Джидде по мирному урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь китайского МИДа Ван Вэньбинь.
«Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса на Украине», – приводит его слова Reuters.
На встречу в Джидде, по информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), приглашены до 30 стран, в том числе Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС уже дали свое согласие на участие, первой официальное приглашение подтвердила Чехия. От США ее может посетить советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия будет следить за встречей в Джидде, отметив, что «еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируется провести» эти переговоры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу понять всю тупиковость «плана [президента Владимира] Зеленского», то они будут не бесполезными».
По информации газеты Politico, Саудовская Аравия может проинформировать Россию об итогах встречи, в ходе которой будут подняты 10 тем, в том числе вопросы продовольственной и энергетической безопасности, освобождение заключенных, экологическая безопасность и возможность создания трибунала по военным преступлениям.