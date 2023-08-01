Россия не видит перспектив у встреч стран Запада и глобального Юга по Украине без ее участия

Россия не видит перспектив у встреч стран Запада и глобального Юга по Украине без ее участияСоюзники Киева не оставляют попыток добиться международной поддержки формулы мира от Зеленского
Россия будет следить за анонсированной встречей в саудовской Джидде по мирному урегулированию на Украине, которая намечена на 5–6 августа, сказал 31 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что «еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируется провести эти [переговоры в Саудовской Аравии]». «Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки. Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позицией? Ответ тоже однозначен: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет», – сказал представитель Кремля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Ведомостям», что «если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу понять всю тупиковость «плана [президента Владимира] Зеленского», то они будут не бесполезными». Она добавила, что сейчас предлагается большее количество различных инициатив по мирному урегулированию конфликта и Россия «находится в контактах с партнерами».
На встречу в Джидде, по информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), приглашены до 30 стран, в том числе Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС уже дали свое согласие на участие, первой официальное приглашение подтвердила Чехия. От США ее может посетить советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
31 июля представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, комментируя встречу в Джидде, заявил, что Тегеран «приветствует любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса» (цитата по Fars). Заявление Ирана прозвучало в контексте недавнего обострения отношений Москвы и Тегерана. 12 июля МИД Ирана выразил протест России из-за ее заявления о спорных островах между Тегераном и Абу-Даби, сделанного на встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из арабских стран Персидского залива. Тогда министры подтвердили поддержку «инициативы ОАЭ по достижению мирного решения вопроса о трех островах в Ормузском проливе с помощью двусторонних переговоров или в Международном суде ООН». В ответ 17 июля глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Тегеран никогда не признает Крым и новые территории Россией.
По информации WSJ, США и ЕС надеются, что переговоры без России смогут привести «к международной поддержке условий мира в пользу Украины». Встреча представителей стран Запада и глобального Юга в Джидде уже вторая в таком формате. Первая «в условиях строжайшей секретности» прошла 24 июня в Копенгагене. Тогда помимо стран Запада в ней приняли участие и члены БРИКС, Бразилия и Индия. Немецкий телеканал ARD говорил и о присутствии делегата от ЮАР, что сами власти страны позже отрицали. Как сообщил источник ТАСС, именно государства БРИКС предложили подключить к переговорам Россию.
То, что Киев подключен к организации встречи в Джидде, где будет продвигать «формулу мира» Зеленского, 30 июля в своем Telegram подтвердил глава его офиса Андрей Ермак. Среди 10 пунктов «формулы» – восстановление границ Украины по состоянию на 1991 г., вывод российских войск из новых регионов и Крыма и др. Ермак также рассказал, что реализовать свой мирный план Киев хочет в три этапа: обсуждение «формулы» с послами, работающими в Киеве, обсуждение с советниками этих стран по нацбезопасности оптимальных формулировок и третий – имплементация на «глобальном саммите мира» до конца года. 30 июля советник главы МИД Украины Евгений Микитенко в эфире телеканала Al Arabiya выразил надежду на присоединение к встрече в Джидде и Китая. Пекин пока никак не комментировал это мероприятие. Украина, как также сообщил Ермак 30 июля, на текущей неделе начинает переговоры с США по «долговременным» гарантиям безопасности до ее интеграции в НАТО. Он добавил, что речь идет об оборонной, финансовой поддержке и санкциях против России. 7 июля президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон может дать Украине гарантии по аналогии с Израилем при запуске мирного процесса и прекращении огня.
Кто предлагает посреднические услуги
Свои планы урегулирования Москве и Киеву уже предлагали страны Африки («мирная миссия» ЮАР, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Египта, Конго и Уганды в середине июня), в начале того же месяца – Индонезия, в апреле – Бразилия, а в феврале – Китай.
Любые мирные переговоры по Украине без России не будут иметь эффекта, считает главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Встреча в Джидде – чисто политическое действие, поддерживаемое Киевом и Западом. Их цели очевидны: показать, что страны вне антироссийской коалиции не поддерживают действия Москвы. При этом, добавляет эксперт, за мирное решение вопроса выступают все, включая дружественные России страны. Их позиция отличается тем, что они выступают против диктата Запада, но говорить об их поддержке боевых действий некорректно. Дружественные России страны демонстрируют независимость как от Запада, так и от России, стремление к миру. В случае с Ираном, заметил Лукьянов, действительно имеет место политический ответ на декларацию о спорных островах, которые Тегеран считает своими.
Переговоры в Джидде – продолжение процесса стартовавших в Копенгагене переговоров, согласен программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Фактически предложения незападных стран, участвовавших во встрече в Дании, сводятся к немедленному перемирию и прекращению боевых действий, замечает эксперт. При этом Запад воспользовался тем, что «в полку миротворцев прибыло», постарался привлечь эти государства к переговорам. Как заключает Барабанов, предложения незападных стран не стыкуются с «формулой Зеленского», предполагающей фактическую капитуляцию России, но диалог вокруг мирного урегулирования продолжается.
Отсутствие Китая в подобном мероприятии делает его практически бессмысленным, учитывая, что он главный экономический партнер неприглашенной туда России, а также имеет экономические рычаги влияния на собираемые в Джидде страны глобального Юга, Африки и Ближнего Востока – едва ли не большие, чем США, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. При этом КНР – это постоянный член и Совета Безопасности ООН. Даже если Пекин заявит о том, что приветствует мероприятие как в принципе любую попытку разрешить конфликт или даже объявит о своем возможном присутствии, это вряд ли будет иметь эффект, тем более что настоящий инициатор встречи – США не заинтересованы в какой-либо демонстрации посреднической роли Пекина. Сам же саммит пока выглядит как попытка демонстрации изоляции России, которая вряд ли будет успешной, как и встреча в Копенгагене, как раз таки на фоне отсутствия там представителя Китая, считает Кашин.