Россия не видит перспектив у встреч стран Запада и глобального Юга по Украине без ее участия

То, что Киев подключен к организации встречи в Джидде, где будет продвигать «формулу мира» Зеленского, 30 июля в своем Telegram подтвердил глава его офиса Андрей Ермак. Среди 10 пунктов «формулы» – восстановление границ Украины по состоянию на 1991 г., вывод российских войск из новых регионов и Крыма и др. Ермак также рассказал, что реализовать свой мирный план Киев хочет в три этапа: обсуждение «формулы» с послами, работающими в Киеве, обсуждение с советниками этих стран по нацбезопасности оптимальных формулировок и третий – имплементация на «глобальном саммите мира» до конца года. 30 июля советник главы МИД Украины Евгений Микитенко в эфире телеканала Al Arabiya выразил надежду на присоединение к встрече в Джидде и Китая. Пекин пока никак не комментировал это мероприятие. Украина, как также сообщил Ермак 30 июля, на текущей неделе начинает переговоры с США по «долговременным» гарантиям безопасности до ее интеграции в НАТО. Он добавил, что речь идет об оборонной, финансовой поддержке и санкциях против России. 7 июля президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон может дать Украине гарантии по аналогии с Израилем при запуске мирного процесса и прекращении огня.