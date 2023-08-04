Губернатор Ростовской области опроверг сообщения о нападении на пост ДПС

Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил о якобы нападении на пост ДПС на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Таганрога. По данным ресурса, на место выехали несколько экипажей полиции. Telegram-канал Baza писал, что информация о возможном инциденте проверяется.