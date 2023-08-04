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Губернатор Ростовской области опроверг сообщения о нападении на пост ДПС

Ведомости

Сообщения о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова являются фейком. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности», – написал он в своем Telegram-канале. 

Голубев пояснил, что правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия.

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Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил о якобы нападении на пост ДПС на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Таганрога. По данным ресурса, на место выехали несколько экипажей полиции. Telegram-канал Baza писал, что информация о возможном инциденте проверяется. 

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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