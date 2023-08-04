Губернатор Ростовской области опроверг сообщения о нападении на пост ДПС
Сообщения о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова являются фейком. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности», – написал он в своем Telegram-канале.
Голубев пояснил, что правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия.
Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил о якобы нападении на пост ДПС на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Таганрога. По данным ресурса, на место выехали несколько экипажей полиции. Telegram-канал Baza писал, что информация о возможном инциденте проверяется.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.