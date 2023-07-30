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Общество

Голубев подтвердил падение беспилотника в Ростовской области

Ведомости

В хуторе Дарагановка Ростовской области упал беспилотник, подтвердил губернатор региона Василий Голубев.

«В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Голубева, принадлежность дрона еще не установлена, на месте инцидента работают эксперты Министерства обороны.

Ранее видео пожара, вызванного, как предполагается, падением беспилотного летательного аппарата в Дарагановке, появилось в социальных сетях. На одном из видео очевидец рассказал об отсутствии электричества в населенном пункте.

Ранее по теме: Число пострадавших после падения ракеты в Таганроге выросло до 22

28 июля в Ростовской области были перехвачены две ракеты ВСУ, которые решили нанести удар по региону. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным Минобороны, упали в безлюдном месте. Согласно последней информации, в результате падения обломков ракеты в Таганроге пострадали 22 человека, включая одного ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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