Голубев подтвердил падение беспилотника в Ростовской области
В хуторе Дарагановка Ростовской области упал беспилотник, подтвердил губернатор региона Василий Голубев.
«В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Голубева, принадлежность дрона еще не установлена, на месте инцидента работают эксперты Министерства обороны.
Ранее видео пожара, вызванного, как предполагается, падением беспилотного летательного аппарата в Дарагановке, появилось в социальных сетях. На одном из видео очевидец рассказал об отсутствии электричества в населенном пункте.
28 июля в Ростовской области были перехвачены две ракеты ВСУ, которые решили нанести удар по региону. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным Минобороны, упали в безлюдном месте. Согласно последней информации, в результате падения обломков ракеты в Таганроге пострадали 22 человека, включая одного ребенка.