Голубев подтвердил падение беспилотника в Ростовской области

28 июля в Ростовской области были перехвачены две ракеты ВСУ, которые решили нанести удар по региону. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным Минобороны, упали в безлюдном месте. Согласно последней информации, в результате падения обломков ракеты в Таганроге пострадали 22 человека, включая одного ребенка.