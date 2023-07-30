Число пострадавших после падения ракеты в Таганроге выросло до 22
В Таганроге количество пострадавших при падении украинской ракеты выросло до 22, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
К утру 30 июля в медучреждения обратились 22 человека, среди них один ребенок, который получил ушиб при падении с велосипеда. По данным ведомства, он обратился за помощью к медикам на следующий день после ЧП.
«В больнице остаются 9 человек с травмами. Состояние пациентов – средней степени тяжести», – пишет ТАСС со ссылкой на министерство.
Удар по Таганрогу в Ростовской области произошел днем 28 июля. По данным Минобороны России, в регионе были перехвачены две украинские переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным ведомства, упали в безлюдном месте. В результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад».
Тогда было известно о 16 пострадавших. Также повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор Ростовской области Василий Голубев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту ракетной атаки. В городе на неопределенный срок отменили массовые мероприятия.