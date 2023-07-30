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Общество

Число пострадавших после падения ракеты в Таганроге выросло до 22

Ведомости

В Таганроге количество пострадавших при падении украинской ракеты выросло до 22, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

К утру 30 июля в медучреждения обратились 22 человека, среди них один ребенок, который получил ушиб при падении с велосипеда. По данным ведомства, он обратился за помощью к медикам на следующий день после ЧП.

«В больнице остаются 9 человек с травмами. Состояние пациентов – средней степени тяжести», – пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

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Удар по Таганрогу в Ростовской области произошел днем 28 июля. По данным Минобороны России, в регионе были перехвачены две украинские переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным ведомства, упали в безлюдном месте. В результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад».

Тогда было известно о 16 пострадавших. Также повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор Ростовской области Василий Голубев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту ракетной атаки. В городе на неопределенный срок отменили массовые мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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