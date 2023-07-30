Число пострадавших после падения ракеты в Таганроге выросло до 22

Удар по Таганрогу в Ростовской области произошел днем 28 июля. По данным Минобороны России, в регионе были перехвачены две украинские переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным ведомства, упали в безлюдном месте. В результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад».