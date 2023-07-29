В Таганроге отменили массовые мероприятия после падения ракеты
Администрация Таганрога сообщила об отмене всех массовых мероприятий в городе на фоне падения 28 июля ракеты.
«Уважаемые таганрожцы! Все мероприятия любого характера с массовым участием граждан отменены», – говорится в Telegram-канале администрации. На какой срок введено ограничение не сообщается.
Удар по Таганрогу в Ростовской области произошел днем 28 июля. По данным Минобороны России, в регионе были перехвачены две украинские переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным ведомства, упали в безлюдном месте.
В результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад». По последним данным, пострадали 16 человек, 10 из них были госпитализированы. Также повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор Ростовской области Василий Голубев. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте по факту ракетной атаки.