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Общество

В Таганроге отменили массовые мероприятия после падения ракеты

Ведомости

Администрация Таганрога сообщила об отмене всех массовых мероприятий в городе на фоне падения 28 июля ракеты.

«Уважаемые таганрожцы! Все мероприятия любого характера с массовым участием граждан отменены», – говорится в Telegram-канале администрации. На какой срок введено ограничение не сообщается.

Удар по Таганрогу в Ростовской области произошел днем 28 июля. По данным Минобороны России, в регионе были перехвачены две украинские переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным ведомства, упали в безлюдном месте.

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В результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад». По последним данным, пострадали 16 человек, 10 из них были госпитализированы. Также повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор Ростовской области Василий Голубев. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте по факту ракетной атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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